المكلة رانيا أكثر الملكات أناقة وجمالاً وإلهامًا للسيدات العربيات

لا شك أن المكلة رانيا هي من أكثر الملكات أناقة جمالاً، ومن أكثر الملكات الملهمات للسيدات العربيات. وعدا عن نشاطاتها الإجتماعية والإنسانية نتابع إطلالات الملكة رانيا الأنيقة التي تختارها من أرقى دور الأزياء في العالم، وبعد زفاف الأميرة إيمان تحولت أنظار العالم كله إلى إطلالات العائلة الملكية الهاشمية الأردنية وبالأخص على إطلالات الملكة رانيا. لذا، سنعود إلى العديد من صور أزياء الملكلة رانيا لتستوحي منها إطلالتك في رمضان 2023،

من أجمل الإطلالات التي يمكن أن تستوحي منها أزياؤك في مضان 2023، هي إطلالة الملكة رانيا يوم حفل حناء الأميرة إيمان. تألقت الملكة رانيا بتصميم قفطان مفتوح باللونين الزهري والعنابي، وتميز التصميم بتطريزات الناعمة والبراقة في آن واحد.

بتصميم مميز يجمع القفطان والفستان في آن واحد ، تألقت الملكة رانيا في إحدى إطلالاتها. التصميم مميز بألوانه الفرحة والخيوط الملونة وأضيف إليه قماش الحرير باللون البنفسجي عند الجانبين. لا تفوت الملكة رانيا فرصة اختيار الأزياء الفخمة في كل المناسبات، ومن بين إطلالاتها الفخمة التي اختارتها هي قفطان باللون الأبيض والخيوط الذهبية.

والتصميم مميز بالتنورة المزدوجة والتي أضفت الكثير من التميز على إطلالة الملكة رانيا.

خلال حضورها إحدى المناسبات تألقت الملكة رانيا بفستان يمزج التصميم الفخامة والرقي معاً، وتميزت إطلالتها بالتصميم الواسع مع الحزام المزين بوردة في وسطه والذي يحدد الخصير بشكل أنيق. بغض النظر عن جمال كل إطلالات الملكة رانيا، أيضاً من اختياراتها الفستان الميدي المريح والذي يمكن تنسيقه في رمضان 2023 لكل المناسبات والدعوات. أطلت الملكة رانيا بالزي التقليدي واختارته باللونين الأبيض والنيلي مع حذاء بالكعب العالي، استوحي من هذه الإطلالة فكرة لمناسباتك في رمضان 2023.

غالباً ما يقع اختيار الملكة رانيا على الأزياء التقليدية، ومنها ما ارتدته في إحدى المناسبات الإجتماعية. وتألقت الملكة رانيا بثوب مطرز بالخيوط الملونة وطغى عليه اللونين الأحمر والأسود. هذه الإطلالة بغاية الفخامة يمكنك أن ترتديها في مناسبات اليت قد تدعين إليها في رمضان أو بعده خلال أيام العيد.

من بين الإطلالات التي تعتمدها الملكة رانيا بين الحين والآخر هي الأزياء التقليدية التي تجمع بين الرقي والأناقة، ومن بينها اخترنا لك ثوباً ناعماً وأنيقاً يمكنك اختياره لحفل سحور في رمضان 2023.

غالباً ما تطل الملكة رانيا في المناسبات الرسمية التي تتعلق بالمملكة الأردنية كعيد الإستقلال وغيرها بأزياء تقليدية، لكن في غالب الأحيان تختار العباية التقليدية المطرزة بالورود وترفق التصميم بحزام رفيع ليضفي لمسة مميزة على إطلالتها.

قد تدعين في رمضان 2023 إلى مناسبة رسمية معينة منها إفطار في العمل، أو أي مناسبة أخرى عليك أن ترتدي ثوباً رسمياً مميزاً. لذا استوحي من إطلالة الملكة رانيا هذه أزياؤك في رمضان.

3 أكسسوارات أساسية في إطلالات الملكة رانيا بالأزياء التقليدية

من خلال رصدنا لأبرز إطلالات الملكة رانيا يبدو أنها لا تتخلى عن هذه الاكسسوارات الأساسية في تنسيق القفاطين والعبايات، وهي الحقيبة والحذاء الرسمي والحزام. تكمل إطلالتها دوماً بحقيبة صغيرة بلون يتناسب مع القفطان والعباية، إضافة إلى الحذاء الرسمي، وغالباً ما تعتمد على الحزام الرفيع أو العريض من القماش أو المعدن لإبراز جمال التصميم. أما بالنسبة للمجوهرات فتفضل الملكة رانيا أن ترفق إطلالتها بالمجوهرات الناعمة كالقلادة المرصعة بالأحجار الكريمة، والخواتم ذات الأحجار الماسية الملونة.

تنسيق إطلالة رمضان 2023

تعتمد إطلالات رمضان 2023 على اختيار تصميم ناعم ومميز من القفاطين أو العبايات وحتى الفساتين المطرزة، وقد أطلقت أهم دور الأزياء مؤخراً مجموعات خاصة لرمضان 2023. من دار ديور وفيرساتشي وغيرهما حيث أطلقا مجموعة متنوعة تناسب المرأة العربية وإطلالتها في شهر رمضان، ويبدو أن الألوان الذهبية وتدرجات البيج هي الطاغية على هذه الأزياء.

تستحق الملكة رانيا لقب أكثر الملكات أناقة، وهي تهتم بأدق التفاصيل في إطلالتها من تصميم الفستان حتى باقي الأكسسوارات والتسريحة. ومنها استوحي إطلالتك في رمضان 2023 لتتألقي بين الضيوف. شاهدي أبرز ما اخترناه لك من إطلالات الملكة رانيا وأخبرينا اي إطلالة ستسوحي منها طلتك في رمضان!

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