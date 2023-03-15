السيدات الأكثر إصابة بالاكتئاب.. و«الصحة» تقدم الحل المجاني لعلاجهن

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعاني الكثير من النساء من الاكتئاب والقلق، وبين الحين والآخر يتولد الشعور بالحزن لديهن بشكل مكثف خاصةً في سن البلوغ، وهو ما أوضحته وزارة الصحة والسكان، في منشور لها على حسابها الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ تبين أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق من الرجال، ويوجد عالميًا حوالي 76 مليونًا من السيدات، تعانين من نوبة اكتئاب كبيرة كل عام.

الخط الساخن لمساعدة السيدات ضد الأمراض النفسية

وأضافوا عبر المنشور، أن الخط الساخن لطلب مساعدة الأطباء النفسيين بالاتصال على رقم 16328، وذلك لسماع السيدات وشكواهن النفسية، للحفاظ على سلامة المرأة، والابتعاد عن القلق التي تعاني منه في إطار نوبات الاكتئاب، وما إلى ذلك.

لماذا النساء أكثر عرضة للاكتئاب من الرجال؟

ومن جانبه، أوضح وليد هندي، أخصائي الصحة النفسية، لـ«هُن»، أن السيدات أكثر عرضة للاكتئاب نظرًا لأن الفتيات عادةً ما يصلن إلى سن البلوغ مبكرًا، وقدم نصائح لتقوية المناعة النفسية، وهي كالتالي:

- معرفة أن أهم شيء الحفاظ على راحتك النفسية.

- يجب أن يكون المحتوى الغذائي متوازنا.

- تناول الوجبات في أوقات محددة، وتناول وجبات بها عناصر غذائية تحبينها وصحية.

- تجنب الجوع لمدة طويلة.

- شرب كمية كافية من السوائل وخاصة في الطقس الحار.

- الوجود في محيط بيئي مع أشخاص يحبونك.

- العلاقات الجيدة التي تتكون من الأسرة والوسط المحيط في عملك، وجود أصدقاء يجعلك تعيشين لفترة أطول.

- التمارين في الهواء الطلق، إذ تساعد التمارين على تخفيف الشعور بالقلق والتوتر.

- القيام بأشياء جديدة غير روتينية مستحبة إلى قلبك.

- الابتعاد عن منافذ تلوث الهواء.