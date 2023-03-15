شابة تعاني من تشوهات وبرد دائم بعد خسارتها 50 كيلو من وزنها.. كيف حدث ذلك؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

الحصول على قوام رشيق وممشوق، خالٍ من الدهون والترهلات، حلم يراود الكثير من السيدات والفتيات، ورغبتهن الشديدة في خسارة الوزن، تقودهن إلى تجربة الكثير من الأمور غير الصحيحة، أو الخضوع لبعض عمليات تكميم المعدة أو غيرها، والتي يمكن في أحيان كثيرة أن تؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة.

وهو ما حدث مع دريا فاسكيز الأمريكية، والتي تبلغ من العمر 22 عاما، وبحسبما نشرته صحيفة «ديلي ميل»، أن الفتاة اتبعت نظاما صحيا شديد الصعوبة، تمكنت خلاله من فقدان الدهون، إذ انخفض وزنها من 111 إلى 51 كيلوجراما، وذلك في مدة قدرها 5 سنوات فقط.

الخوف من الإصابة بمرض السكري هو السبب وراء سعيها لخسارة الوزن

قال أحد الأطباء للشابة الأمريكية دريا، إنها ستصاب بمرض السكري، إذا لم تحاول التخلص من الدهون الزائدة في جسمها، وهو ما سبب لها الخوف الشديد، وقادها ذلك إلى التوجه لنظام غذائي قاسٍ، وفقا لما نشرته صحيفة «ديلي ميل»، فإنها بدأت الخطوات الأولى في عملية إنقاص الوزن منذ 2018، وقللت خلالها السعرات الحرارية في وجباتها أثناء اليوم، كما أنها مارست الرياضة بشكل يومي وعلى مدار الأسبوع، لمدة نصف ساعة يوميا، والتي نقلتها عنها موقع «سكاي نيوز».

وجدت «دريا» أن الأمور لم تتحسن بشكل كبير، فأصيبت بالإحباط، واتبعت عادات غير صحية مجددا، وأضافت أنها خضعت فيما بعد لعملية جراحية، لتسريع خسارة الدهون، وبالفعل تغير شكل جسمها، ولكن ظهرت مشكلة جديدة، وهي الجلد الزائد المتدلي، والذي أجبرها على الدخول لعملية جراحية أخرى.

الأضرار التي لحقت بـ«دريا» لخسارة الوزن

وأكدت «دريا»، خلال فيديو نشرته عبر «تيك توك»، أنها تضررت بشكل كبير من الطريقة التي اتخذتها لخسارة الوزن خوفا من الإصابة بمرض السكري، موضحة أن الجلد الزائد سبب لها الكثير من المشاكل الصحية، خاصة أن أي نسمات خفيفة من الهواء، يصيبها بالبرد الشديد، ويجعل أطرافها ترتجف، ويرجع ذلك لنقص الفيتامينات الأساسية في الجسم، نتيجة تقليلها الشديد للسعرات الحرارية المهمة.

نصائح للتخلص من الوزن بطريقة صحيحة

وفي هذا السياق، أوضحت الدكتور نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية العلاجية، أن من أفضل الطرق لإنقاص الوزن، هو اتباع طريقة الصيام المتقطع، مع ممارسة الرياضة بانتظام مثل المشي، موضحة أنه من الضروري أن تحتوي الوجبة الأولى على نسبة كافية من البروتينات، ويفضل الابتعاد عن النشويات، السكريات، المشروبات الغازية بقدر الإمكان، للحصول على صحة جيدة وجسم رشيق.