الفنانة صفاء سلطان تتحدث عن أصعب لحظة في حياتها: صدمة الجدة وكسرة وفاة الأب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تألقت بتجسيد قصة حياة الفنانة ليلى مراد، في مسلسل «قلبي دليلي»، ولدت لأب أردني وأم سورية من دمشق، كانت تهوى منذ طفولتها التقليد، وخاصةً الفنانين، تربعت على عرش القلوب في الوطن العربي بأكلمه، هي الفنانة صفاء سلطان، التي قدمت أعمالا حُفرت في الذاكرة ولا تزال تبهر متابعيها وجمهورها بالأدوار التي تقدمها.

الفنانة صفاء سلطان، عانت من مرار الفقد وذاقت عذابه، المرة الأولى بوفاة جدتها لوالدتها والثانية برحيل الأب والسند، والتي تحدثت عنهم خلال اللقاءات التلفزيونية.

واحتفلت الفنانة صفاء سلطان، بالأمس 14 مارس، بعيد ميلادها، ويُقدم «هُن» حديثها عن فقدان الأب والجدة.

كانت تحدثت الفنانة صفاء سلطان، عن كواليس خسارتها لجدتها والتي كانت بمثابة الصدمة لها، خلال استضافتها في إحدى البرامج التلفزيونية، قائلةً: «خسرت جدتي أم أمي، كانت صدمة بالنسبة ليا، وأول حد في عيلتي أخسره».

وخلال استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية، تحدثت عن الموت وخوفها منه، قائلةً: «ممكن يجيني بأي لحظة، عمري ما كنت بفكر فيه رغم إني فقدت ناس كتير من اللي بحبهم، إحنا عايشين كذبة كبيرة أي وجع بالحياة هو كذب، سواء خسارة الحبيب أو المصاري أو الشغل، بتتوجع وتدمر وبيصير ناس حواليك بتقويك وبتعوضها، لكن اللي مقدرش أستحمله هو فقد الأب أو الأم، هو ده أصعب وجع».

صفاء سلطان تتحدث عن خسارة والدها

وعن خسارة وفقدان الأب، قالت الفنانة صفاء سلطان باكية: «أول مرة أطلع في برنامج من غير ما أسمع الله يرضى عليكي من بابا، بيسألني عنه علشان يحضره وماما نفس الشي، اليوم أمي دعتلي لكن أنا بفتقد بابا كتير، كنت حده بالمستشفى بساعاته الأخيرة، كان كل يوم بيتشمى حوالين البيت وكنت معاه وبغني كان رفيقي، الأب سند لكل بنت وأمان، أول مرة في حياتي بحس إني خايفة وما بعرف من شو، اتكسرت من بعده، أنا اكتشفت إني كل يوم أحكي مع بابا أقل مكالمة 58 دقيقة، كان رفيقي وصندوقي الأسود، كان بيقولي إني سنده».