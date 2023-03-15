4 مشروبات للوقاية من نزلات البرد بعد تحذير «الأرصاد» من نوة الحسوم

القاهرة - سمر حسين - صحة

أمطار غزيرة وتكاثر السحب الركامية والرعدية شهدتها عدة مناطق ومحافظات وذلك بحسب ما نشرته هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، الأمر الذي جعل القلق والخوف يسيطر على مرضى الحساسية والجيوب الأنفية ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير عدة مشروبات تساعد في الحماية من نزلات البرد.

مشروبات مفيدة لتجنب نزلات البرد

قدم الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، روشتة علاجية يجب اتباعها في حالة الطقس السيئ من أجل تجنب الإصابة بنزلات البرد والتي منها يفضل تناول المشروبات الساخنة مثل الينسون وورق الجوافة، لأنها من عناصر التدفئة الآمنة وتعمل على رفع المناعة والوقاية من فيروسات الجهاز التنفسي، وتفيد فى التخلص من الإفرازات التنفسية، واحتقان الأنف والجيوب الأنفية.

أوصي «بدران» بضرورة تناول الزعتر، لأنه يساعد فى علاج التهابات الجهاز التنفسي، وهو مقشع طبيعي، يعمل كمطهر ويساعد على طرد البلغم وأيضا يفضل استنشاق بخار شاي الأعشاب قبل شربه، لتنشيط الدورة الدموية في هذه المناطق، وزيادة المناعة فيها.

حالة الطقس الجوية

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن نشهد نشاط للرياح على كافة الأنحاء، حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظات جنوب الصعيد، كما يعمل نشاط الرياح من زيادة الإحساس ببرودة الطقس، وتعمل على اضطراب في حركة الملاحة البحرية على سطح البحر الأحمر مما يؤدي إلى ارتفاع الموج إلى 3.5 متر.