نظمي حياتك ووقتك بخطوات بسيطة.. «لا تشتري أشياء غير ضرورية»

القاهرة - سمر حسين - ماما

يعد التنظيم وإدارة الوقت تحديًا للكثير من السيدات، إذ أن أمورا كثيرة تتراكم عليهن، ولا تتمكن معظمهن من أداء جميع المهام التي يرغبن في عملها، ما يُشعر الكثيرات منهن بالقلق والتوتر لعدم إتمامهن المسؤوليات والواجبات كاملة، وفائدة الحياة المنظمة تكمن في الشعور بأن الأمور أكثر بساطة ويُسرا، لذلك نقدم لكل سيدة خطوات لتجعلك منظمة، ونقدم من خلال «هُن» كل يوم خطوات التنظيم، بحسب كتاب «كيف أنظم حياتي»، للكاتبة الصحفية البريطانية لهارييت جيفي.

خطوات التنظيم

- أهم خطوات التنظيم هو تحجيم الأشياء التي تمتلكيها، فكلما قلت ممتلكاتك صار لديك المزيد من الوقت، لأن كلما كانت الأشياء التي تحتاج إلى تنظيف أو تخزين أو العثور عليها أقل، كلما قلت الفوضى من حياتك.

- تنظيم الوقت يمنح وقتًا لكِ ولمنزلك.

- يؤدي التنظيم إلى كسب فوري للوقت، لأنه يمنحك مساحة أكبر ويقلل المهمات، إضافة إلى أن الفوضى تصعب العثور على الأشياء وتستفز النظر.

- كلما وجدتِ فضاءً ماديًا أكبر من حولك، كلما امتلكت فسحة ذهنية أكبر للتساؤل عما فعلتيه ولتنظيم أفكارك.

- أهم خطوة في التنظيم هو معرفة أن أضرار الفوضى.

تنظيم الشراء

- ابدأي نظمي مشترياتك وستلحظين أن كم الممتلكات التي تحتاجين أن تجدي لها مكانا في البيت سينخفض تلقائيًا.

- عند التسوق عليكِ التمييز بين الحاجة والرغبة، الحاجة إلى شيء ما تعني أنه أمر ضروري ولكن احذري من الإفراط فيه، الرغبة في الشراء هو الشراء دون فائدة، والابتعاد عن ذلك يجعلك منظمة.

- إن كنتِ بحاجة إلى تجديد خزانة ملابسك، فكّري قبل الشراء ما هي الملابس الجديدة التي تناسب ما لديك من ثياب، وما الذي تبحث عنه من حيث الشكل واللون والموضة.

‏- إن كنتِ لا تريدين شيئًا ما، فربما يحتاجه شخص آخر غيرك، ويوجد الكثير من الاحتمالات لتمرير الأشياء غير المرغوب فيها إلى آخرين، عبر الجمعيات الخيرية أو لكسب المال ‫ وعندما يتعلّق الأمر بهدايا لا تريدها، يمكنك إعادة إهدائها.

إعداد القوائم

‏- ‫ إن كنتِ تكرهين فكرة إعداد القوائم لكنك تجاهدين لتكونِ منظّمة وموفرة في الوقت، فربما عليكِ إعادة النظر في هذه الفكرة، إذ أن عملية إعداد القوائم طريقةٌ سهلة للغاية لتنظيم أنفسنا؛ وكل ما يتطلّبه الأمر هو أن نتوقّف ونفكر ونخطط بتسلسل.

‏- يحب البشر القوائم لأنها تشعرهم بالنظام في عالم فوضويّ.

- الجدول الزمني يحمي من الفوضى والنزوات.