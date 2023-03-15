نصائح لربات المنازل لتخزين اللحوم والخضروات في الثلاجة استعدادا لشهر رمضان

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الأمهات وربات المنازل عن طرق تخزين اللحوم والخضراوت في الثلاجة، استعدادا لشهر رمضان الكريم، حتى تسهل عليها تحضير وجبات الإفطار يوميا، كما تعينها على تنظيم وإقامة العزومات المختلفة التي تعتبر من أساسيات الشهر الكريم،.

نصائح لربات المنازل في شهر رمضان

ويقدم «هُن» نصائح لربات المنازل لتخزين اللحوم والخضراوت في الثلاجة، وفق الدكتور أحمد دياب، استشاري تغذية علاجية، خلال السطور التالية، والتي تُسهل على الفتيات حديثات الزواج أيضا التعامل بشكل صحيح خلال شهر رمضان الكريم، حتى لا تفسد الأطعمة، وذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح».

وقال استشاري التغذية: «يجب وضع الأطعمة في علب وأكياس مخصصة للتخزين، وعدم استخدام الأكياس البلاستيكة، حتى لا تتفاعل مع الطعام، نتيجة الالتصاق به فترة طويلة، مع ضرروة أن تكون محكمة الغلق وخالية من الهواء».

تخزين الخضراوت واللحوم في الثلاجة

وعن طرق تخزين اللحوم والخضراوات في الثلاجة، قال استشاري التغذية العلاجية: «يجب تجنب وضع اللحوم على أرفف الثلاجة لأكثر من 3 أيام، حتى لا تتعرض للتلف وفقد القيمة الغذائية لها، من خلال تقطيعها لقطع صغيرة في الأكياس وتحديد أماكن منفصلة لها داخل الفريزر، فيمكن الاحتفاظ باللحم المفروم حتى 4 أشهر، والبقري 12 شهرا، والضاني 12 شهرا».

طرق تخزين الخضراوت

وفيما يخص طرق تخزين الخضراوت، يتم ذلك عن طريق القيام بغسل الخضراوات جيدًا، ومن ثم وضع أوراقها في طبق مملوء بالمياه، ووضعها في مصفاة حتى تجف تماما وتزول الأتربة منها، ثم تأتي الخطوة الأخيرة هي وضعها على منشفة ورقية لتجفيف الأوراق، مع وضعها في الفريزر والثلاجة لحين الاستخدام على مدار شهر رمضان الكريم.