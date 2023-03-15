الامارات | عادل خزام يطلق «قصائد في كف اليد» بالفرنسية قبل العربية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صدرت في العاصمة الفرنسية باريس، حديثاً، المجموعة الشعرية الجديدة للشاعر الإماراتي عادل خزام بعنوان «قصائد في كف اليد» عن دار نشر لارماتان المرموقة، بما يشكل حضوراً لافتاً للأدب الإماراتي على الصعيد الدولي.

وفي تقديمها للكتاب قالت الدار الفرنسية على ظهر الغلاف الخارجي: «هناك طاقة شعرية جديدة نكتشفها في هذه النصوص للشاعر العربي عادل خزام البارع في توليد الصور ودمج المعاني والأفكار وبثها في أفق مغاير يؤسس لفن كتابة قصائد الحياة اليومية للإنسان الحديث ويطرح أسئلته التي تتشكل من تغير الهويات وتداخل الحدود الثقافية والجمالية».

يتكون الكتاب من 230 قصيدة قصيرة بحجم كف اليد، وتطل جميع عناوين القصائد من كلمة واحدة فقط كتأسيس لإيقاع الكتاب والنصوص التي اختار خزام أن ينشرها أولاً بالفرنسية، إذا لم يسبق له أن نشرها عربياً. فيما تولى ترجمة النصوص الكاتب اللبناني المقيم في باريس حسين قبيسي. وتزّين الكتاب بمجموعة كبيرة من الرسوم الداخلية للفنانة منال الخزام التي صممت أيضاً لوحة الغلاف، وسبق للفنانة أن تعاونت مع عادل خزام في تصميم كتاب «شجرة شجر العالم» الذي أطلق في إكسبو 2020 دبي بمشاركة 406 شعراء من القارات الخمس.

يشار إلى أن خزام أصدر نحو 18 كتاباً توزعت ما بين الشعر والرواية والفلسفة والترجمات والدراسات. ووصف الشاعر العربي أدونيس كتابه «الربيع العاري» بأنه الكتاب الأكثر استبصاراً من بين الكتب الشعرية العربية في الربع الأول من القرن الـ21. كما نال خزام جوائز عالمية في الشعر من بينها جائزة «توليولا» في إيطاليا وجائزة أفضل شاعر دولي للعام 2021 من المركز الدولي للترجمة والأبحاث الشعرية في الصين.