الامارات | 123 فيلماً في مهرجان الإسماعيلية المصري للأفلام التسجيلية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتفي مهرجان الإسماعيلية المصري للأفلام التسجيلية في فعاليات دورته الـ24 بالسينما الألمانية ضيف شرف من خلال عرض ستة أفلام ألمانية.

وانطلقت أمس فعاليات المهرجان الذي يستمر حتى 20 الجاري، بمشاركة 123 فيلماً من 50 دولة، منها 16 تسجيلياً طويلاً، و١٤تسجيلياً قصيراً و20 فيلماً روائياً قصيراً، و18 فيلم تحريك، و17 عملاً من أفلام الطلبة.

كما يعرض المهرجان أربعة أفلام للمكرمين، وخمسة ضمن برنامج الأفلام العابرة للنوع، و17 في إطار برنامج الأفلام القصيرة جداً، وأربعة في برنامج أفلام البورتريه، بالإضافة لفيلمين خارج المسابقة.

وبدأت مراسم حفل افتتاح المهرجان بأغنية «في عيون السينما»، وهي من كلمات طارق علي وألحان كريم عرفة وتوزيع محمد الشاعر وغناء مادونا مجدي.