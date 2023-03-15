الامارات | الليبيون يحتفون بالأكلة الوطنية بطبق عملاق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حول صحن عملاق من الكُسكُسي، يلتف ليبيون من أنحاء البلاد، والذين يشاركون في مهرجان بمدينة صبراتة يحتفي بهذه الأكلة الوطنية.

الطبق، الذي يبلغ قطره أربعة أمتار، يحتوي على 2500 كيلوغرام من الكُسكُسي ولحوم خمسة إبل.

والكُسكُسي له شعبية في ليبيا ويعد من الوجبات الأساسية في كل المدن. ويأكله الليبيون في المناسبات الخاصة وفي بداية العام الهجري.

ويعد الكُسكُسي من السميد أو قمح الذرة، ويُطبخ باللحم والخضراوات على البخار، ويتم تناوله بالملعقة أو باليد.

وقالت أحلام فخري العرادي، وهي طبيبة وربة منزل، إنها مثل أي سيدة ليبية تحب الطبخ وتحرص على إسعاد أسرتها وتقدم لهم الوجبات التي يحبونها والأطباق الليبية التقليدية، وفي مقدمتها الكُسكُسي.