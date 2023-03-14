معلومات عن عريس ابنة شقيق أحمد شوبير.. يعمل في تجارة منتجات عسل النحل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

‎‎احتفال من نوع خاص كان من نصيب روان عصام، ابنة شقيقة الإعلامي أحمد شوبير، حارس المرمى الأسبق للنادي الأهلي والمنتخب الوطني، على الشاب أحمد مأمون عتمان، الذي تصدر محركات البحث المختلفة، بعدما شارك الإعلامي تفاصيل الخطبة العائلية التي تجمع الأسرتين والأصدقاء المقربين، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد مرور ساعات حتى بدأ الجميع البحث عن أهم المعلومات عن العروسين، خاصة بعد الإطلالة البسيطة والرقيقة التي ظهرت بها ونالت إعجاب الكثير.

ويقدم «هُن» خلال السطور التالية، معلومات عن العريس والشاب أحمد مأمون عتمان، خطيب ابنة شقيق الإعلامي أحمد شوبير، وفق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

معلومات عن خطيب ابنة شقيق أحمد شوبير

- أحمد مأمون عتمان، ولد في طنطا.

- تخرج في كلية الحقوق بجامعة طنطا.

- عضو مجلس إدارة شركة لبيع منتجات العسل والمواد الغذائية.

- أعلن خطبته من روان عصام، ابنة المحاسب عصام شوبير شقيق الإعلامي أحمد شوبير.

- كان الإعلامي أحمد شوبير، هنأه بخطبته على ابنة شقيقه الراحل عصام شوبير، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، بتغريدة قال خلالها: «يوم من أجمل أيام حياتي، خطوبة روان بنت أغلى وأحب الناس عصام أخويا الله يرحمه، واللي هي بنتي طبعا، إلى أحمد ابن العزيز الغالي مأمون عتمان، ربنا يسعدكم ويكرمكم وعقبال الليله الكبيرة إن شاء الله».

- انهالت التعليقات على العروسين بعد انتشار صور الخطبة، التي كانت في حفل بسيط يجمع بين الأسرتين والأصدقاء المقربين لهم، فكان من بين التعليقات: «حلوين أوي، ربنا يسعدهم، عقبال الفرح والليلة الكبيرة يا كابتن شوبير، مبارك وألف مبارك للعروسين، ويا رب التمام على خير، العروسة قمر والعريس قمرين».