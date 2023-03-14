7 معلومات عن ابنة شقيق أحمد شوبير.. خريجة طب واحتفلت بخطوبتها مؤخرا (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تغريدة تهنئة شاركها الإعلامي أحمد شوبير، حارس المرمى الأسبق للنادي الأهلي والمنتخب الوطني، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، يحتفل خلالها بخطبة ابنة شقيقه الراحل روان عصام، على الشاب أحمد مأمون عتمان، مرفقة بصورة تجمعهم، شهدت مباركات كثيرة من المتابعين.

وعلق أحمد شوبير على الصورة التي شاركها مع روان عصام، ابنة شقيقه الراحل في حفل خطبتها، قائلًا: «يوم من أجمل أيام حياتي خطوبة روان بنت أغلى وأحب الناس عصام أخويا الله يرحمه واللي هي بنتي طبعا، إلى أحمد ابن العزيز الغالي مأمون عتمان، ربنا يسعدكم ويكرمكم وعقبال الليلة الكبيرة إن شاء الله».

ويقدم «هُن» أبرز المعلومات عن العروس روان عصام، ابنة شقيق الإعلامي أحمد شوبير، خلال السطور التالية، وفق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- روان عصام، ابنة المحاسب عصام شوبير.

- شقيقة الدكتور عمر شوبير، عضو مجلس إدارة نادي طنطا.

- ابنة شقيق الإعلامي أحمد شوبير، حارس المرمى الأسبق للنادي الأهلي والمنتخب الوطني.

- تلقت تعليمها ما قبل الجامعي في مدرسة لغات.

- تخرجت في كلية طب الأسنان بجامعة الأهرام الكندية في مصر.

- شارك عمها الإعلامي أحمد شوبير عددا من الصور من الاحتفال بالخطوبة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، مبديًا فرحته الشديدة بها.

-كانت علقت روان عصام، على صورة شاركتها مع والدها الراحل تتحدث عن غيابه ووفاته في ذكراه الأولى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلةً: «أنت موجود والله مش معنى إن ربنا استرد وديعته يبقى أنت مشيت، أنت بجد موجود في كل لحظة وكل ثانية يا حبيبي والله حوليا في كل حته بكلامك وضحكك وهزارك حتى وأنت بتقول أنا بتعذب وعايز ارتاح سمعاها والله ويمكن دية الحاجة الوحيدة اللي مصبرة قلبنا إنك في حتة أحسن ومرتاح».

وتابعت الابنة في رثاء والدها، قائلةً: «أنت كنت جميل اوي يا بابا والله احنا حتي لقينا الملف بتاعك وانت طالع من عملية وفيه ورق الشغل حتى كنت بتشوف الشغل بتاعك في عز تعبك وحابب كده أنا بجد فخورة أوي ان اسمي روان عصام شوبير والله حتى في عز تعبك كنت قدام الناس جامد وبتضحك عشان مش عايز تأذي حد بتعبك كنت اطيب واحد في الدنيا وهتفضل اطيب واحد عمرك مكسرت بخاطري فحاجه وديما بتوافق علي كل الي عيزاه، أنا بحبك اوي وهتفضل موجود والله يا حبيبي يا اجمل بابيتو في الدنيا».