«محمد »مخترع مصري يبتكر جهازا للمكفوفين: «أول نسخة هقدمها للبلوجر سارة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة مأساوية عاشتها البلوجر سارة محمد خلال الفترة الماضية بعد فقدانها بصرها إثر تعرضها لحادث سيارة مع خطيبها، الأمر الذي جعل الحزن يسيطر على جميع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي والدعاء لها، ومن بينهم الشاب المصري محمد رحال الذي اخترع جهازا يساعد المكفوفين في الاستشعار والحس بالأشياء الملموسة.

جهاز يساعد المكفوفين

بعدما عرف «رحال» صاحب الـ21 عاما، قصة البلوجر سارة محمد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أراد أن يساعدها من خلال اختراعه لجهاز صغير يفيد الأشخاص من فاقدي البصر خلال حياتهم اليومية، دون أن يواجهوا صعوبات: «مرة في شخص كفيف اسمه عم محمد، كان عنده فكرة لاختراع الجهاز ده بس وقتها ملقيش حد يدعمه وينفذها، فأنا وقفت معاه وطورت من الفكرة، ولما شوفت قصة البلوجر سارة قولت هديها أول نسخة من الجهاز»، بحسب حديثه لـ«الوطن».

خدمات يقدمها الجهاز للمكفوفين

خدمات مختلفة يقدمها الجهاز للأشخاص المكفوفين، بينها تحديد الأشخاص والتعرف عليهم من خلال الهاتف، فضلًا عن القراءة والكتابة وتمييز العملات والترجمة للغات عدة، وأيضا التعرف على الأماكن وقياس المسافات من خلال الموجات الصوتية، واستشعار كل ما هو حولهم، وكل هذا باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

لم تكن تلك المرة الأولى التي يقدم فيها ابن محافظة الإسكندرية، مشاريعا تفيد البشرية، إذ ابتكر من قبل أيضا أطرافا صناعية تعويضية للأشخاص فاقدي الأيدي.

تعلم «محمد» الذكاء الاصطناعي من خلال متابعة البرامج العالمية والأجنبية المختلفة عن طريق «الأونلاين»، ورغم أنه لم يكمل دراسته نظرا لظروف عائلية، إلا أنه لم يتوقف عن حلمه، وقام بابتكار العديد من المشاريع الإلكترونية المختلفة، بحسب حديثه.