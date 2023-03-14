جدول أكلات رمضانية بالصور والمقادير.. «وجبات سهلة وعلى قد الإيد»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أيام قليلة تفصلنا عن قدوم رمضان الكريم، لتبدأ أفضل أيام وشهور العام، والذي يتجمع خلاله الأسر والأصدقاء على المائدة الرمضانية لتناول أشهى الأكلات والأطعمة، وتبحث الأمهات خلال الفترة الحالية عن جدول أكلات رمضانية بالصور والمقادير، حتى يمكن إعدادها بسهولة كل يوم، خاصة خلال العزومات التي تعتبر من أساسيات الشهر الكريم.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، جدول أكلات رمضانية بالصور والمقادير، وفق الشيف فاطمة أبو حاتي.

جدول أكلات رمضانية بالصور والمقادير

اليوم الأول:

محشي ورق عنب

وسلطة

مخلل

مقادير محشي ورق العنب

طماطم حمراء طازجة

نصف كوب بقدونس مفروم ناعم

نصف كوب نعناع أخضر مفروم ناعم

كوب أرز

ملح حسب الرغبة

بهارات حسب الرغبة

بصلة صغيرة

مكونات المحشى

ربع كيلو ورق عنب

2 مكعب مرقة دجاج

2 ملعقة زيت زيتون

شوربة

نصف ليمونة

طريقة عمل محشي ورق العنب

الخطوة الأولى في إناء متوسط الحجم نملأ الإناء بالماء وزيت ويُترك حتى تمام الغليان ويتم وضع ورق العنب به للحظات قليلة.

الخطوة الثانية هي إخراج ورق العنب من الماء ونضعه فى مصفاه ونتركه حتى يبرد.

- الخطوة الثالثة هي تقطيع الطماطم قطع صغيرة جدًا وكذلك البصل يُقطع إلى مربعات صغيرة أو شرائح رفيعة، نخلطها مع الأرز والبقدونس وباقى مكونات الحشوة ونقلبهم جيدًا.

- الخطوة الرابعة هي بدء في لف ورق العنب بالأرز، ورصه في الإناء بطرق متراصة بعضها فوق بعض.

- الخطوة الخامسة هي وضع الشوربة أو المرقة على النار ويترك حتى تمام الغليان ثم يخفض النار عليه حتى تمام النضج.

اليوم الثاني:

فنة شاورما دجاج

سلطة كول سلو

مقادير فتة شاورما الدجاج

بصل مفروم.

- عصير ليمون

- خبز سوري أو نوع آخر حسب الرغبة.

- كاتشب.

- فلفل أخضر.

- طماطم.

- فلفل أخضر.

- ملح.

- زيت.

- فلفل أسود.

- زبادي.

طريقة عمل فتة شاورما دجاج

- الخطوة الأولى هي وضع شرائح الدجاج، إلى التتبيل مع البهارات، عصير الليمون، الزبادي، والكاتشب، ويتم ترك المكونات لمدة تتراوح من ساعتين إلى ثلاثة، وضعها في الثلاجة لمدة يوم كامل.

- الخطوة الثانية هي وضع صينية على نار متوسطة، مع تشويح البصل، الثوم المفروم، وشرائح الدجاج مع التقليب جيدًا.

- الخطوة الثالثة هي تقطيع شرائح من الفلفل الرومي، البصل، والطماطم ثم ضعيها في الصينية.

- جهزي الشاورما وضعيها داخل الخبز، ثم لفيه.

اليوم الثالث:

مكرونة وايت صوص

بطاطس محمرة

بانية

سلطة

طريقة عمل المكرونة وايت صوص

مكرونة من أي نوع حسب الرغبة

- صدور فراخ مقطعة.

- 2 ملعقة زيت.

- 2 ملعقة زبد.

- نصف ملعقة فلفل أسود.

- كمون.

- سماق.

- قرفة.

- 2 ملعقة دقيق.

- 2 ملعقة شيدر مبشور.

- بقدونس مفروم.

- زنجبيل.

- 2 كوب حليب.

طريقة عمل مكرونة وايت صوص

- الخطوة الأولى سلق المكرونة في ماء كثير، مع وضع ملعقة من الملح وملعقة زيت حتى لا تلتصق سويًا.

- الخطوة الثانية هي تشويح البصل، ثم الثوم، في الزبدة أو السمن، ثم ضعي الدجاج.

- وعاء آخر، يمكن وضع الزبدة مع الدقيق، وقلبيه جيدا باستمرار، حتى يصبح لونه ذهبيا.

- الخطوة الرابعة هي إضافة الحليب مع الكريمة، للحصول على السمك المطلوب لعمل الصوص الأبيض.

- الخطوة الخامسة هي إضافة المكرونة، ثم البصل والدجاج، مع التقليب الجيد، وتُقدم ساخنة مع إضافة الجبنة الشيدر المبشورة، والبقدونس.

اليوم الرابع:

محشي كرنب

سلطة

مخلل

اليوم الخامس:

طاجن بطاطس باللحمة

أرز بالشعرية

شوربة لسان عصفور

طريقة عمل طاجن بطاطس باللحمة

½ ك لحم مفروم أحمر.

ملعقة صغيرة من الملح.

½ ملعقة صغيرة الفلفل.

3 ملاعق كبيرة الزبدة.

6 بطاطس متوسطة مقشرة ومقطعة إلى شرائح رقيقة.

بصلة صغيرة مفرومة.

3 ملاعق كبيرة دقيق.

2 ملعقة صغيرة أوراق الزعتر الطازج مفروم.

3 أكواب حليب.

3 أكواب جبن شيدر مبشورة.

طريقة تحضير البطاطس باللحمة المفرومة

- الخطوة الأولى هي تسخين الفرن على حرارة 150 درجة مئوية، مع دهن صينية بقليل من الزيت.

- الخطوة الثانية هي إحضار طاسة كبيرة لإعداد اللحم المفروم مع الملح والفلفل على نار متوسطة إلى عالية لمدة 5 إلى 7 دقائق، مع التقليب حتى يطهى اللحم جيداً.

- الخطوة الثالثة هي إضافة الزبدة في حلة متوسطة وإذابتها على النار

- الخطوة الرابعة هي إضافة البصل واطهيه لمدة دقيقتين مع التقليب حتى يصبح ليناً.

- الخطوة الرابعة هي إضافة الدقيق وإطهيه مع التقليب المستمر لمدة دقيقة إلى دقيقتين حتى تظهر الفقاعات على السطح، ارفعيه من على النار اضيفى الزعتر إلى المزيج وقلبيه.

-الخطوة الخامسة هي اضافة اللبن إلى خليط البصل والدقيق وقلبيه، ثم سخنيه على النار حتى يغلى مع التقليب المستمر.

- يمكن إضافة كوبين من الجبن المبشور إلى المزيج وقلبيه حتى يذوب.

- يتم رص نصف كمية البطاطس فى الصينية، ثم فرد اللحم المفروم فوقها وتغطية اللحم بكمية البطاطس المتبقية.

- الخطوة الأخيرة هي صب الصلصة بالجبنة المطهوة فوق البطاطس. غطي الصينية بالفويل، وادخليها إلى الفرن لتخبز لمدة 45 دقيقة.

اليوم السادس:

مكرونة بشاميل

مخلل

اليوم السابع:

سمبوسك

أرز أبيض

ملوخية

اليوم الثامن:

سمك مشوي

سلطة خضراء

أررز أبيض

اليوم التاسع:

بامية باللحمة

بطاطس محمرة

مكرونة

سلطة

اليوم العاشر:

كفتة

أرز بشعرية

سلطة طحينة

اليوم الـ11:

بطاطس محمرة

شكشوكة تركي

طماطم مخللة

كشري أصفر

اليوم الـ12:

كفتة جمبري

سمك فيليه

أرز السمك

سلطة طحينة

اليوم الـ13:

بسلة

أرز بالشعرية

شوربة لسان عصفور

اليوم الـ14:

محشي كوسة وباذنجان

شوربة طماطم

اليوم الـ15:

مكرونة بالبشاميل

فراخ محمرة