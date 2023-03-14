مخرجة مسرحية لـ«السفيرة عزيزة»: نقدم مسرحيات هدفها دمج المجتمعات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت مروة أحمد، مخرجة مسرحية «ولا كان على البال»، إنها تمتلك أكاديمية فنية تساعد على ممارسة اللغات بالأعمال الدرامية والفنية، وتعاونت مع مؤسسي مبادرة «مانحي الأمل»، والمسرحية من بطولة «محاربات السرطان» ضمن المبادرة، لافتة إلى أن المسرحية جاءت بعد استضافة نماذج ملهمة تحكي للأطفال رحلتهم مع المعاناة والانتصار في النهاية.

مبادرة مانحي الأمل

وأوضحت المخرجة المسرحية خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «DMC»، أن مؤسس مبادرة مانحي الأمل تعاون مع الأكاديمية وحكى تجربته ومعاناته، وتفاجأ بعرض رسومات كثيرة من أطفال المؤسسة عن حياته وكفاحه، وتم التعاون بين الأكاديمية والمبادرة، والذي أثمر عن مسرحية ضمن سلسلة مسرحيات هدفها دمج المجتمعات.

تجربة حقيقية

وقالت مخرجة مسرحية «ولا كان على البال»: «كان هدفنا إن اللى يحكي التجربة تكون ناس حقيقية مش فنانين بينقلوا إحساس فقط».

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.