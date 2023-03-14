20 ألف جنيه هدية من الحكومة للأمهات.. اعرفي كيف تحصلين عليها؟

القاهرة - سمر حسين - ماما

بشرى سارة زفتها الحكومة للسيدات المتزوجات بحصولهن على 1000 جنيه سنويًا بحد أقصى، للواتي تتراوح أعمارهن بين 21 إلى 45 عامًا، حال التزامهن بإنجاب طفلين فقط، والتي تحدث عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية، وفق بيان رسمي، بعد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، كنوع من الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

كما أشار وزير المالية إلى أن المرأة المتزوجة يمكنها أن تأخذ المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاما، كما سيسقط من حقها المطالبة بأي مبالغ مالية في حال إنجابها الطفل الثالث.

تغيرات تصيب السيدات بعد الأربعين

وتحدث الدكتور عمرو حسن، استشاري أمراض النساء والتوليد، لـ«هُن»، عن التغيرات التي تصيب السيدات ببلوغها عامها الـ45، إذ قال: «بمجرد بلوغ المرأة عامها الأربعين يبدأ جسدها في تخزين الدهون بسبب نقص هرمون الاستروجين ما يجعلها عرضه لاكتساب وزن إضافي لا تستطع التخلص منه بسهولة، كما أن من بين الأمراض التي تصيبها هي التهاب المفاصل وهشاشة العظام، والتي تحدث نتيجة الحمل والرضاعة».

وأشار استشاري النساء والتوليد خلال حديثه عن إمكانية الحمل بعد الأربعين، أنه يمكن أن تزيد معدلات تشوهات الأطفال، بخلاف ولادة أطفال مصابين بمتلازمة داون، بحلول عامها الـ45، إذ ترتفع نسبة الإصابة لدى سيدة من كل 30 سيدة حامل، كما يمكن أن يسبب حدوث مضاعفات صحية للأم والجنين، مثل زيادة نسبة الإصابة بتسمم وسكر الحمل وتورم الجسم وارتفاع ضغط الدم.

شروط حصول المرأة المتزوجة على 1000 جنيه سنويا

وحددت الحكومة شروط حصول المرأة المتزوجة على 1000 جنيه سنويا، تزامنا مع توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، كالتالي:

- الاشتراك في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

- تتراوح أعمار السيدات بين 21 و45 عاما كحد أقصى.

- المتابعة الدورية لالتزام السيدات بشروط المشروع.

- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

-تكوين قاعدة بيانات خاصة بالمشروع يتم تحديثها بشكل دوريّ.

- تلتزم الوزارة بإمداد وزارة المالية دوريًا بكل البيانات والإحصاءات بشأن السيدات المستهدفات من خلال المشروع، ومدى التزامهن واستحقاقهن لهذه الحوافز.

تفاصيل القيمة والادخار

الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أوضح أنّه وفقا لما نص عليه البروتوكول، تتولى الوزارة تنفيذ ما يلي:

- ادخار 1000 جنيه سنويا لكل سيدة متزوجة لديها طفلين بحد أقصى.

- حساب المبلغ المتراكم والمستحق لكل سيدة متزوجة لديها طفلان على أساس سنها وقت الاشتراك في البرنامج، وفقا لعدة محددات.

- يحمل الحساب رقما محددا ويسمى «حساب المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية».

- يصدر على هذا الحساب سندات أو وثائق حكومية بمستحقات السيدات الملتزمات بشروطه.

- يتم الصرف من خلال الآلية التي يتفق عليها الطرفان في إطار المشروع.

- يستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاما.

- إنشاء حساب لصالح المشروع القومي، ضمن حساب الخزانة الموحد.

- يسقط حقها في المطالبة بأي مبالغ مالية حال إنجابها الطفل الثالث.