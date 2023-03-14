تخفيضات عيد الأم 2023 تصل لـ30% بالمحافظات.. 600 جنيه توفير في مكواة الشعر

القاهرة - سمر حسين - ماما

تخفيضات كبرى تشهدها الأسواق، تزامنًا مع اقتراب عيد الأم، إذ يحرص الأبناء على شراء ما يلزم الأم في عيدها، لتكون سعيدة بهذا التقدير البسيط كل سنة، ويبدأون في البحث عن هدية مناسبة، وتسعى الأبناء للبحث عن التخفيضات والعروض المميزة، ومن أبرزها ما شهدته الأسواق التجارية في إحدى سلاسل المحلات الكبرى على مستوى المحافظات، من تخفيضات على أجهزة التجميل، بنسبة تصل إلى 30% من قيمة المنتج.

تخفيضات عيد الأم 2023

ونرصد أبرز التخفيضات على أجهزة التجميل المتمثلة في كل أنواع أجهزة تصفيف الشعر، في تلك السلسلة الشهيرة المنتشرة بالمحافظات، إذ تستمر التخفيضات حتى نهاية شهر مارس الجاري.

تخفيض على أجهزة تصفيف الشعر

- مكواة شعر بسعر 1400 جنيه، بدلا من 2000 جنيه، بتخفيض 30%، وتوفير قدره 600 جنيه.

- فرشاة شعر كهربائية بسعر 2000 جنيه بدلا من 2500 جنيه، بتخفيض 20%، وتوفير مبلغ 500 جنيه.

- مجفف شعر بسعر 879 جنيها، بدلا من 999 جنيها، بتخفيض 12%، بقدر 120 جنيها.

- مصفف شعر بسعر 1500 جنيه، بدلا من 1800 جنيه، بتخفيض 18%، بقدر 300 جنيه.

- مكواة شعر بسعر 1200 جنيه، بدلا من 1500 جنيه، بتخفيض 20%، بتوفير قدره 300 جنيه.