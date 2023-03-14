شاب يطوف حول الكعبة حاملا أمه على ظهره.. مشهد مؤثر يجسد بر الوالدين (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بر الوالدين من أقصى درجات الإحسان التي يسعى إليها الأبناء، من أجل نيل رضا الله ورضاهم، علما بأن أعمال البر كثيرة ومتشعبة، وقلب الأم أشبه بحفرة عميقة، ستجد المغفرة دائما في قاعها، وهذا ما جسده رجل أوزبكستاني، في مشهد وثقه مقطع فيديو خلال الطواف بالكعبة المشرفة.

بر الوالدين

ظهر الشاب الأوزبكستاني، خلال مقطع فيديو، تدواله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بحمل خلاله والدته المسنة على ظهره، ويطوف بها حول الكعبة المشرفة، أثناء تأديتهما مناسك العمرة، حيث كانت علامات السعاة والفرحة على وجهه، ويحاول أن ينال رضا والدته ويبر بها، بحسب «العربية».

نال فيديو الرجل وأمه داخل المسجد الحرام، إعجاب كثير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا حظى على إعجاب وتقدير المعتمرين، الذين رددوا عبارات: «ما شاء الله.. سبحان الله»، أثناء مرورهما بين جموع المعتمرين حول الكعبة المشرفة.

لقطات إنسانية داخل الكعبة المشرفة

كثيرًا ما تظهر لقطات إنسانية مماثلة للحجاج، حول الكعبة المُشرفة، تبرز برهم بأهاليهم، سواء بحملهم فوق ظهورهم والطواف بهم، أو بأي شكل آخر.

وكان من بينهم رجل يحمل والده المُسن فوق ظهره، يطوف به حول الكعبة المشرفة والدموع، تملأ عينيهما، في مشهد تقشعر له الأبدان، والتقط تلك الصورة شاب سعودي، يُدعى بدر العتيبي، ونشرها عبر منصات «السوشيال ميديا»، وحازت على إعجاب كثير من الناس.