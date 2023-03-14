كيف تمكنت استاذة جامعية من إنهاء معاناة ابنتها مع التوحد؟.. فتش عن المواهب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رزقها الله بـ3 أبناء، منهم تؤام «ولد وبنت»، كانت الابنة «فرح» مُصابة بمرض التوحد، وعانت من تأخر الكلام والسير، بتلك الكلمات بدأت الدكتورة مها علي، أستاذة المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، تحكي كيف حولت محنة ابنتها إلى منحة.

البداية كانت مع ملاحظة مواهب الطفلة، إذ تقول «مها»: «لاحظت حب ابنتي (فرح) للأغاني وحفظها، لذلك قررت تعليمها كل شيء بالأغاني، منها اسمها، أو مواد دراستها»، مشيرة إلى أنها وجدت الغناء وسيلة التواصل مع ابنتها المصابة بالتوحد بشكل عام، إذ أنها تستطيع فهم كل ما حولها عن طريق ذلك.

«فرح» موهوبة في الغناء والسباحة

أضافت أستاذة المخ والأعصاب، خلال حوارها على قناة «DMC»، أن ابنتها كانت لديها موهبتي السباحة والغناء، رغم إصابتها بالتأخر والتوحد، لذلك ضمتها لكورال خاص بذوي الهمم، ومن ثم شاركت في حفلات موسيقى عربية، لذلك حرصت على أنتدرس ابنتها الموسيقى، وتمارس رياضة السباحة، ودخول البطولات، حتى حصلت على أول ميدالية برونزية على مستوى الجمهورية.

تكريم السيدة انتصار السيسي

وأشارت «مها»، إلى أن «فرح» حققت ميداليات عديدة سواء ذهبية أو فضية، من خلال خوضها بطولات إعاقات حركية أو ذهنية، متابعة أنها تلقت خبر تكريمها من السيدة انتصار السيسي عن طريق اتصال هاتفي من المجلس القومي للمرأة، بعد ترشيحها من أحد الزملاء.