أحمد شوبير يحتفل بخطوبة ابنة شقيقه الراحل: من أجمل أيام حياتي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفل الإعلامي أحمد شوبير، حارس المرمى الأسبق للنادي الأهلي والمنتخب الوطني، بخطوبة ابنة شقيقه الراحل روان عصام، على الشاب أحمد مأمون عتمان، من خلال تغريدة، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاحتماعي «تويتر»، هنأهما خلالها بعدد من كلمات المباركة، متمنيا لهم السعادة.

أحمد شوبير يحتفل بخطوبه ابنة شقيقه

كتب أحمد شوبير: «يوم من أجمل أيام حياتي، خطوبة روان بنت أغلى وأحب الناس عصام أخويا الله يرحمه، واللي هي بنتي طبعا، إلى أحمد ابن العزيز الغالي مأمون عتمان، ربنا يسعدكم ويكرمكم وعقبال الليله الكبيرة إن شاء الله».

تفاعل منشور أحمد شوبير

تفاعل عدد كبير من متابعي أحمد شوبير، مع تدوينته، إذ جاءت التعليقات كالتالي: «ألف مبروك يا كابتن، وتعيش وتفتكر، وطولة العمر وبركته ليك بإذن الله»، و«ألف مليون مبروك عقبال الليلة الكبيرة بإذن الله تعالى، وربنا يتمم فرحتكم على خير يا رب»، و«ما شاء الله يحفظك من كل مكروه، إن شاء الله»، و«مبارك وألف مبارك للعروسين، ويا رب التمام على خير، وهداية البال إن شاء الله».