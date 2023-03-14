مدينة سويسرية تبحث عن سكان مقابل 2 مليون جنيه.. خضرة وشمس وثلوج

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هناك عديد من المدن الأوروبية، التي تضع مبالغ مالية ضخمة، من أجل العيش بها، نظرا لقلة عدد سكانها، رغم أن تلك المدن تحتوي على مناطق ومظاهر جذابة تتميز بها عن غيرها من المدن العامرة بالبشر، ومن بينها مدينة ألبينن السويسرية، التي أعلنت حاجتها للسكان مقابل الحصول على مبلغ قدره 50 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل نحو 2 مليون جنيه مصري، بحسب موقع «سكاي نيوز»، وهي مدينة مثالية بالنسبة إلى السيدات الباحثات عن الهدوء والخضرة ويحلمن بالتزلج على الجليد دون الحرمان من الشمس الساطعة ودفئها.

مميزات المدينة السوسرية

تتميز مدينة ألبينن السويسرية، بعديد من المناطق الجذابة ومزارعها التقليدية والهواء النقي والشوارع المرصوفة بالحصى، والشمس الساطعة في معظم أيام السنة، كما أن قممها جذابة، مغطاة بالثلوج، وأيضا المناطق المحيطة بها رائعة.

تمتد المدينة على نهر «دالا»، الذي يقع على ارتفاع 2490 قدمًا فوق مستوى سطح البحر، إلى نهر تورنتورن على ارتفاع 9833 قدمًا، فوق مستوى سطح البحر، إلا أن المكان كان فارغًا تقريبًا لعدة سنوات، حيث بلغ عدد سكان البلدة حتى ديسمبر 2020، 243 نسمة فقط.

شروط العيش في ألبينن السوسرية

يتطلب العيش في مدينة ألبينن السوسرية، والحصول على المبلغ المالي توافر عة شروط، وهى أن ألا تقل أعمار الوافدين عن 45 عاما، وعلى الوافدين تعلم اللغة الألمانية، ويطلب منهم بناء أو شراء عقار للعيش فيه، وليس لقضاء العطل، ويكون المنزل بقيمة 200 ألف فرنك سويسري على الأقل، ما يقرب 6.7 مليون جنيه مصري.