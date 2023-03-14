الامارات | كيف تنقص وزنك بطريقة صحية؟.. خبراء يحذرون بشدة من الحِميات الغذائية القاسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بسبب ما قد تنطوي عليه من مخاطر صحية، حذر خبراء في الجمعية الألمانية للتغذية من اتباع الحِميات الغذائية القاسية Crash Diet (كراش دايت)، مشيرين إلى أن الحِميات الغذائية القاسية تَعد بخسارة ما يصل إلى خمسة كيلوغرامات من الوزن في غضون أسبوع، بينما فقدان أكثر من 5ر1 كغم أسبوعياً يعد أمرا غير صحي.

ومن بين المخاطر الصحية المترتبة على الحِميات الغذائية القاسية: ضعف جهاز المناعة والتعب المستمر والضعف والهزال وقلة التركيز والدوار ومشاكل الهضم ومشاكل الغدة الصفراوية ورائحة الفم الكريهة وانحسار اللثة، بالإضافة إلى شحوب وترهل الجلد وتساقط الشعر.

وقد يلحق ضرر بعضلات التنفس وعضلة القلب في أسوأ الحالات، ما يشكل خطراً على الحياة، حسب خبراء الجمعية الذين أوضحوا أن اتباع الحِميات الغذائية القاسية غالباً ما يقترن بما يعرف بتأثير «اليويو»، أي إنه يؤدي في نهاية المطاف إلى نتيجة عكسية تتمثل في زيادة الوزن.

وشددوا على ضرورة إمداد الجسم بسعرات حرارية لا تقل عن 1500 سعراً حرارياً يومياً، لإمداد الجسم بالطاقة اللازمة، ومن الصحي خسارة الوزن بمعدل يتراوح من 300 إلى 500 سعراً حرارياً يومياً.

ولهذا الغرض ينبغي إنقاص الوزن تدريجياً من خلال اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يعتمد على تناول الكثير من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والإقلال من الدهون والسكريات والابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة، مع المواظبة على الرياضة والتمارين وغيرهما من الأنشطة الحركية.