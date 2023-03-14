الامارات | أيام الشارقة المسرحية.. وبدأت الحكاية الـ32 مع «رحل النهار»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، افتتاح الدورة الـ32 من أيام الشارقة المسرحية التي تنظمها دائرة الثقافة، في قصر الثقافة بالشارقة.



وتتنافس ثمانية عروض على جوائز أيام الشارقة المسرحية هذا العام التي تستمر حتى 20 الجاري، بمشاركة 14 عرضاً مسرحياً من مختلف الجمعيات والفرق المسرحية بالدولة بما فيها العروض المختارة، إلى جانب مشاركة واسعة في البرنامج المصاحب للعروض من الفنانين والباحثين المسرحيين من مختلف أنحاء الوطن العربي.



وكرم صاحب السمو حاكم الشارقة الفنان البحريني محمد ياسين بـ«جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي» في دورتها الـ16، والفنان الإماراتي عادل إبراهيم بن سيفان بـ«جائزة الشخصية المحلية المكرمة» لهذه الدورة.



كما كرم سموه فريق عمل مسرحية «رحل النهار» الفائز بـ«جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي 2022». كما عرضت المسرحية خلال افتتاح الدورة الحالية لأيام الشارقة.

وتابع صاحب السمو حاكم الشارقة، والحضور عرضين مرئيين تضمن الأول سيرة الفنان محمد ياسين وأعماله ومساهماته المتنوعة في المسرح البحريني والعربي، وعرض الثاني سيرة الفنان عادل بن سيفان والأدوار الكبيرة له كأحد المبدعين الإماراتيين المتميزين في مجال العمل المسرحي.





وتأهلت للمشاركة في المسابقة هذا العام مجموعة من العروض وهي: «ترنيمة» لفرقة ياس للمسرح، و«قائمة الخديج» لجمعية كلباء للمسرح، و«الجلاد» لمسرح خورفكان للفنون، و«الحي الميت» للمسرح الحديث بالشارقة، و«أغنية الرجل الطيب» لجمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح، و«تفسير بنت ياقوت» لمسرح دبي الوطني، و«ميادير» لمسرح أم القيوين الوطني، و«زغنبوت» لمسرح الشارقة الوطني.

ووقع الاختيار على ثلاثة عروض لتُقدّم على هامش «الأيام» وهي: «احتراق شمعة» لجمعية دبا الفجيرة للثقافة والفنون والمسرح، و«سلام يا سلامة» لمسرح دبي الأهلي، و«مضارب بني كرش» لمسرح رأس الخيمة.

ويتضمن برنامج الدورة الـ 32 من أيام الشارقة المسرحية عرضين من عروض الدورة التاسعة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، وهما: العمل الحائز جائزة أفضل عرض وهو «الآنسة جوليا» للمخرجة دينا بدر، والعمل الحائز جائزة أفضل إخراج وهو بعنوان «فشل عرض مسرحي» للمخرج يوسف المغني.



ويُنظم الملتقى الفكري المصاحب لهذه الدورة تحت عنوان «المسرح والبيئة»، اليوم، بمشاركة باحثين ومسرحيين من بلدان عربية عدة، وهم الفنان عبدالله مسعود (الإمارات)، والدكتور محمد شيحة والدكتورة دينا أمين (مصر)، والدكتور فهد كغاط والدكتور حسن يوسفي (المغرب)، والدكتور علي محمد سعيد (السودان)، والكاتب والباحث محمد المي (تونس)، والدكتور جورج مطر (لبنان).

وتختتم الدورة الـ 32 من أيام الشارقة المسرحية في 20 الجاري، بإعلان الفائزين بالجوائز إلى جانب تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي الموجهة لكُتّاب المسرح في دول الخليج العربي.