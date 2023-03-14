«ضحى» من كلية رياض أطفال إلى مصمة ديكور: «فكرت مزج الدراسة بالفن»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حب التصاميم وفن الرسم، بدأ مع ضحى حسين منذ الصغر، فأحبت تصميمات الديكور، وتمنت العمل في تلك الصنعة الممزوجة بالفن عندما تكبر، ومع الوقت تحقق حلمها، وبعدما تخرجت في كلية رياض الأطفال، فكرت في مزج الدراسة بالفن، لتصبح واحدة من أنجح الفتيات في تصميم إكسسوارات السبوع والزفاف، ويتابعها الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي.

البداية وحب الفن

«بدايتي في فن تصميم ديكور السبوع والزفاف بدأت بعد التخرج من كلية رياض أطفال جامعة القاهرة، وعملت بالتدريس لمدة ثلاث سنوات، وفي آخر سنة، تزوجت وتفرغت من العمل، ففكرت في مزج دراستي بشغفي بالفن، لأن كليتي كان فيها أشغال فنية كثيرة، وبعد ذلك توسع الأمر معي»، حسب حديث ضحى حسين، مصممة ديكور الزفاف والسبوع لـ«هُن».

وأضافت «في البداية عملت تجارب كثيرة إلى أن توصلت إلى تجربة معقولة، وصممت أول طقم من تصميم «الهاند ميد» لأطقم العروسة والسبوع، وفكرت في إنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكني كنت مترددة وبعد ذلك شجعتني عائلتي، وبرأس مال صغير جدًا، اشتريت الخامات، وصممت أول طقم عروسة لصديقتي وانبهر به الجميع، كانت فترة مليئة بالتحديات، لكن مع الوقت بدأ الكثير من المتابعين يشجعوني ويطلبوا مني».

نجاح «ضحى» في الديكور

ومن تصميم وحيد إلى مئات التصميمات، وصلت «ضحى» إلى الكثير من الفنانات وسيدات المجتمع والمشاهير، «ظهرت مع الكثير من الإعلاميين مثل سناء منصور، ودينا رامز وأشرف عبدالباقى وسالى فؤاد، وأصبح لدي علامة مميزة، الحمد لله فضل ونعمة».

حلم وأمنية «ضحى» للسيدات

«أتمنى من كل بنت بتفكر فى مشروع يكون هدف ليها وتوصله، الحمد لله أنا وصلت لنقطة كويسة، واسمي بيتقال في كل مكان عند التفكير في تصميم ديكور سبوع أو فرح، وبحاول أساعد الناس، وبأحدث خامات بطور من شغلي، وأصبحت بصدر إلى الخارج»، مشيرة إلى دور عائلتها وزوجها في مساندتها ودعمها منذ البداية.