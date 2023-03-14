الامارات | مفيد لصحة القلب.. اللوز كنز فيتامينات ومعادن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الجمعية الألمانية للتغذية بأن اللوز يعد كنزاً من الفيتامينات والمعادن؛ إذ إنه غني بفيتامينات B وC وE والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور والحديد والزنك والنحاس.

وأضافت الجمعية أن اللوز يزخر أيضاً بالأحماض الدهنية غير المشبعة المفيدة لصحة القلب وكذلك الألياف الغذائية المفيدة لصحة الجهاز الهضمي من ناحية، والتي تساعد على إنقاص الوزن من ناحية أخرى؛ بفضل قدرتها على إطالة الشعور بالشبع والحد من نوبات الجوع الشديد.

وللاستفادة من المزايا الصحية للوز، أوصت الجمعية بتناول اللوز بكمية تقدر بنحو 25 غراماً يومياً، مع مراعاة أن يكون اللوز غير مملح.