6 خطوات تساعد في بقاء العطور على الملابس لفترة طويلة.. منها ترك مسافة عند الرش

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تهتم الكثير من السيدات بالمظهر الخارجي بهن خاصة في الحفلات والمناسبات لذلك يبحثن عن طرق تحسن من مظهرهن وتبرز جمالهن أهمها رائحة العطور الجذابة، ونتيجة لذلك نقدم عدة خطوات تساعد في تثبيت رائحة العطر لمدة طويلة.

خطوات لتثبيت العطور على الملابس

عند الخروج في الحفلات والمناسبات يفضل وضع العطور على الملابس قبل الارتداء، وذلك لأن الأقمشة سواء الصوف أو القطن والكتان تعمل على بقاء الرائحة لأطول فترة ممكنة، كما أنه يُفضل ترك مسافة بسيطة عند رش الملابس بالعطور، وذلك من أجل توزيعه بشكل كامل على الملابس والاستمتاع برائحته وذلك بحسبما نشره موقع «سكاي نيوز عربية».

وضع العطور في الثلاجة

جاءت من ضمن الخطوات التي تساعد على بقاء العطور لمدة طويلة على الملابس هي وضع العطر بالمناطق التي يوجد بها نبض مثل خلف الأذنين والمعصمين ويفضل وضع العطر في الثلاجة وذلك للمحافظة على فترة عطر يدوم لوقت أطول حتى يتمكن الأوكسجين من الوصول لجزيئات العطر.

استخدم الفازلين قبل رش العطر على الجسم، إذ يجب فرك كمية صغيرة منه على المناطق المراد تعطيرها، كما يفضل عدم وضع العطر على المناطق الحساسة في الجسم لتجنب مخاطرها.