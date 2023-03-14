طالبات «طب قنا» يخففن الألم عن المرضى ويتبرعن بسرير للعناية المركزة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا» يأمل الكثير من الأشخاص أن يترك له أثرا خيريا بشكل مستمر يجعل الآخرين يدعون له حتى بعد مفارقة الحياة وهذا ما جسَّده طلاب كلية الطب بجامعة جنوب الوادي، إذ قرروا أن يتبرعوا بسرير بالأجهزة الخاصة به في غرفة العناية المركزة بمستشفى الجامعة وذلك من أجل مساعدة العديد من المرضى.

بداية تنفيذ الفكرة

منذ شهرين أعلن طلاب طب قنا عن الفكرة بين بعضهم البعض، إذ بدأوا جمع التبرعات من أجل توفير السرير في غرفة العناية بالمستشفى: «إحنا دفعتين دفعة رقم 11 و12 هنتخرج السنة دي فقررنا نعمل حاجة بالمناسبة دي ولقينا أن أكتر حاجة المستشفى محتاجاها هي سرير العناية لأني أوقات كتير الناس بتاجي ومش بيكون فيه أماكن في العناية» بحسبما روته الطالبة هيا عبد الوهاب، إحدى الطالبات المشاركات في حديثها لـ«الوطن».

إقبال الطلاب على الفكرة

إقبال شديد شهدته الفكرة من قبل الطلاب وقام العديد منهم بالتبرع، مشيرة إلى أن الهدف منها هو مساعدة الكثير من المرضى والمساهمة أيضا في علاجهم من أجل زرع السعادة في قلوبهم وتخفيف الآلام عنهم: «إحنا عاوزين نساعد أكبر عدد من المرضى بحيث نخفف عنهم الألم ونكون سبب في علاجهم وربنا يجعله في ميزان حسناتنا».

قام الطلاب بعمل صفحة خاصة بالحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشروا من خلالها المبلغ الذي استطاعوا جمعه، حيث قاموا أيضا بعمل فيديوهات من أجل تشجيع باقي الطلاب لاستكمال مبلغ السرير توفيره بالمستشفى: «إحنا السنة دي هنتخرج وإحنا طلاب طب قنا متوعدين أني كل دفعة بتتخرج بتعمل عمل خيري فاحنا بفكره في السرير بالأجهزة بتاعته»، بحسبما روته الطالبة «ولاء» إحدى الطلاب المشاركين، موضحة أن يشارك في هذا العمل الخيري حوالي ما يقرب من 600 طالب وطالبة.