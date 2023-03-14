قصة وسام نادر حصلت عليه الملكة «إياح حتب» تقديرا لدورها.. اعرفها في شهر المرأة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كانت ملامح وجهها تعبر عن شخصيتها الجميلة والقوية في آن واحد، لذلك استحقت أن تأخذ الجزء الأكبر من اهتمام التاريخ فهي الملكة المصرية التي ضحت بأبيها، ومن ثم زوجها وابنها في سبيل تحرير البلاد لتنال الحب والتقدير، فقد كانت الملكة «إياح حتب» التي يعني اسمها القمر في سلام، أما تحمل من القوة ما يجعلها لا تنهار بسهولة وسط الضغوط والحروب، فحكمت وربت ودفعت ابنها الثاني الذي انتصر وجمع القطرين في وحدة واحدة، لذلك حصلت على أوسمة نادرة تخلد ذكرها بعد الآلاف السنين وهي خير مثال لتكون قدوة المرأة في شهر الاحتفال بها.

أوسمة نادرة لتكريم الملكة «إياح حتب»

يروي الخبير الأثري الدكتور عماد مهدي، في حديث خاص لـ«هن»، قصة الوسام العسكري الذي حصلت عليه الملكة «إياح حتب» قائلاً: إنها حصلت على أرفع وسام عسكري في التاريخ، ويسمى الذبابة الذهبية وينطق بالمصرية القديمة العفف، ذلك الوسام الذهبي المصمم على شكل ذبابة مستقرة تضم جناحيها كان يرمز للعسكريين قديمًا وارتبط الاسم بهم لأنها سريعة المناورة وهم كذلك ومن هنا أصبحت رمزاً يدل على خفة الحركة والمراوغة.

وارتبطت الذبابة الذهبية بالامبراطورة الفرنسية اوجيني التي حضرت افتتاح قناة السويس وطلبت حينها أن تأخذ تلك القطعة النادرة، لكن الخديوي إسماعيل رفض، وكان للملكة إياح حتب مجموعة من المجوهرات المذهلة والنادرة منها خاتمها الذي يحمل اسمها لكنه موجود في متحف اللوفر بفرنسا، أما العقد الذهبي ومجموعة من الأقراط مازالت موجودة في المتحف المصري بالقاهرة.

حب المصريين للملكة «إياح حتب»

بعد دورها في تشجيع ابنها والانتصار في الحرب استخدم الشعب المصري كلمه واح التي تعني عاش أو عمر مديد للاحتفال بالملكة والأم المضحية بعد طرد الهكسوس، قال «مهدي»: «كان الشعب المصرى بعد انتصاره على الهكسوس خرج محتفلا بالملكة اياح حتب والتي يعنى اسمها القمر فى سلام لأن كان لها دور كبير مع أسرتها فى النضال ضد الهكسوس وهي ابنه الملكً سقنن رع وضحت بأبيها وابنها كامس فى معركة التحرير ولم ينس المصري دورها فخرج يهلل لها واح واح إياح بمعنى عاشت إياح»