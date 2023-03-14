الصداع يكشف معاناة طفل من حالة نادرة وإجراء جراحة في الجمجمة.. ما القصة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تكن رأس الطفل البريطاني لوكا بيدفورد ذو الـ7 سنوات طبيعية كبقية أقرانه، وعندما لاحظ أهله تغيرات واضحة عليه من البداية لم يعرها الأطباء اهتمامًا، وفي النهاية عندما أصبح شكل الرأس غريباً قررت الأم أن تزور أطباء آخرين حتى تمت إحالة الطفل في النهاية إلى أخصائي في ديسمبر بعد أن ذكر أحد أطباء الأطفال أن هناك شيئًا خاطئًا بشكل خطير بعد معاناته من الصداع، وفق ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل البريطانية».

معاناة «لوكا» من تعظم الدروز الباكر

بعد أن اكتشف أحد أطباء الأطفال بأن هناك شيئًا خاطئًا في رأس لوكا بيدفورد ثم تم تشخيص حالته على أنها شكل نادر من تعظم الدروز الباكر، وتحدث الحالة عندما تلتحم عظام الجمجمة معًا في وقت أبكر مما هو متوقع، مما يتسبب في شكل رأس غير طبيعي، ويمكن أن تؤدي إلى عدم وجود مساحة كافية لنمو الدماغ.

أما إذا تُرك ذلك المرض دون علاج، فقد يكون دماغه أكبر من حجم جمجمته، مما قد يؤدي إلى العمى وتأخر النمو والنوبات المرضية، ويمكن أن تكون مميتة في حالات نادرة للغاية، وفقاً لما نشره موقع «مايو كلينك» الطبي.

تفاصيل الجراحة التي أنقذت «لوكا»

خضع «لوكا» لعملية جراحية استمرت لـ7 ساعات في مستشفى جريت أورموند ستريت في لندن لإعادة بناء جمجمته، وتتضمن العملية عادةً إجراء قطع في الجزء العلوي من رأس الطفل، وإزالة الأجزاء المصابة من الجمجمة وإعادة تشكيلها وتثبيتها في مكانها مرة أخرى.

كما توصف تلك في بعض الأحيان بأنه تفكيك الجمجمة مرة أخرى معًا مثل بانوراما، وقام الجراحون بتجهيز رأسه بألواح معدنية ومسامير وأزالوا الوريد المتضخم والتالف الذي كان يمتد على طول الجزء العلوي من رأسه، لكن الأطباء كانوا قادرين على إعادة بناء الجزء الخلفي من رأسه فقط، مما يعني أن هناك حاجة لمزيد من العمليات الجراحية.

قالت شانون بيدفورد، 24 عاماً، شقيقة Luke الكبرى: «قال الجراح إنه سعيد بإجراء الجراحة عندما أجروا العملية لأنها كانت صعبة ومليئة بالضغط، وسيحتاج في غضون عام تقريبًا إلى إعادة الجراحة وبناء رأسه من جديد لأن مقدمة الرأس لا تزال مشوهة قليلا»

وأضافت كانت تلك العملية الجراحية بعد سنوات من مطالبة الأطباء بعدم القلق ونصيحة «جوان» ام الصبي بالتوقف عن قلقها، لذلك كانت تشعر بالضيق لأن خوفها لم يُؤخذ على محمل الجد في وقت مبكر، حيث قالت «شانون»: «نحن مستاءون لأنه كان من الممكن إجراء العملية عندما كان في الثانية من عمره ولم يكن ليتذكر ذلك، هو الآن مصاب بصدمة نفسية»، أما الجراحة فهي ضرورية لأنه من المحتمل أن تؤثر الحالة المرضية على كيفية نمو دماغ طفلك، خلال ذلك المرض يتسبب تشكيل الجمجمة بالضغط على الدماغ مما يؤدي إلى حدوث صداع أو إذا كان يؤثر على وجههم ويسبب صعوبات في التنفس، وتلك هي الاعراض التي عاني منها الصبي.

ما هي العلامات التي يجب البحث عنها في طفل تعظم الدروز؟

إذا كان طفلك يعاني من تعظم الدروز الباكر، يمكنك أن تلاحظِ الأعراض التالية:

- رأسهم طويل وضيق

- جبهتهم مدببة أو مثلثة

- يمكن أن يكون جانب واحد من رؤوسهم مفلطحًا أو منتفخًا

- تختفي البقعة اللينة الموجودة أعلى رأسهم قبل أن يبلغوا من العمر عامًا واحدًا.

- قد تبدو رؤوسهم صغيرة مقارنة بجسمهم.