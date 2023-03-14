الامارات | «الحصن الأحمر للحرف».. الحرف التقليدية كمشروعات مستدامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم مجلس سيدات أعمال عجمان مهرجان «الحصن الأحمر للحرف»، تحت شعار «موروثنا صناعة مستدامة»، مستعرضاً مجموعة واسعة من الفعاليات وورش العمل المصاحبة، بهدف التوعية والتعريف بالحرف الإماراتية التقليدية واليدوية، ومناقشة سبل تحويلها إلى مشروعات ومنتجات مبتكرة تنافسية على المستويين المحلي والخارجي.

استهلت فعاليات المهرجان بجلسة حوارية بعنوان «من الحرفة إلى الصناعة المستدامة»، أدارتها الدكتورة آمنة خليفة، بمشاركة فاطمة أحمد المغني، ومريم عبدالله الشحي.

وشهدت فعاليات المهرجان عدداً من ورش العمل المتخصصة في الحرف اليدوية، ومنها: ورشة هوية التصميم والتطبيق العصري للحرف التقليدية، ورشة سف خوص النخل، ورشة قرض البراقع، ورشة صناعة الكحل، ورشة دق الحنا، وورشة دق الشيل.

وتم تقديم ورشة عمل متخصصة، بعنوان «هوية التصميم والتطبيق العصري للحرف التقليدية»، قدمتها شركة «تماشي»، حيث اطلع الحضور على نبذة حول منتجات الشركة، وحرصها على تقديم منتجات عصرية تواكب الحفاظ على الهوية وتمثيل الثقافة، وذلك عبر اعتماد أساليب جديدة في الصناعة التقليدية للمنتجات المحلية.

كما ضم المهرجان معرضاً مصاحباً لمجموعة من صاحبات الأعمال والمشروعات، حيث تنوعت منتجات المعرض ما بين منتجات تقليدية من عطور ودخون وملابس وإكسسوارات وهدايا وأطعمة ومشروبات، وغيرها من المنتجات.

وخلال فعاليات المهرجان، قامت الدكتورة آمنة خليفة آل علي بتكريم الشركاء الاستراتيجيين للمهرجان، وتم الإعلان عن الفائزين في مسابقة «التصوير الفوتوغرافي»، تحت شعار «عين على تراثنا»، وتقديم الجوائز لهم، كما شهدت فعاليات المهرجان العديد من المسابقات وفنون الأداء.