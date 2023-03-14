الامارات | احتضنك المجد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في أحضان الجد الحاني، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبين عيون الأب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، يستريح سليل أسرة آل مكتوم وقُرة العين.. الحفيد محمد بن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.. في مشهد يجمع الأصل الطيب وثمره.. ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، أبياتاً على حساب سموه في «سناب شات» قال فيها:

احتضنك المجد وباحساس تاريخي

لو تدرك النطق تدري وش يجب قوله

يا سيدي يا فخر الامجاد يا شيخي

أعاهدك لا كبرت اصبح رجل دوله..