الامارات | 3 رواد أعمال إماراتيين.. رحلة شغف ونجاح مع الكتب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرض ثلاثة رواد أعمال إماراتيين حكاياتهم مع صناعة الكتاب، وقصص تحويل شغفهم بالقراءة والمعرفة بشكل عام، والكتب بشكل خاص، إلى مشروعات مربحة، مشيرين إلى أن لكل فرد رحلته الخاصة في ريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال جلسة «قصص نجاح ريادية في عالم الكتب» التي نظمت في مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) بالشراكة مع هيئة الشارقة للكتاب، ومدينة الشارقة للنشر وبيت الحكمة، ضمن فعاليات شهر القراءة في دولة الإمارات. واستضافت الجلسة - التي أدارتها مؤسِّسة شركة «ساكن» شذا الخميس - ثلاثة رواد أعمال ناجحين في صناعة الكتاب، وهم: المؤسسة والرئيسة التنفيذية لـ«The Bookshelf» ندى العوضي، ومؤسس «دار الرمسة» عبدالله الكعبي، ومؤسسة ومديرة شركة «سيل للنشر» إيمان بن شيبة، والذي شاركوا رؤاهم وخبراتهم حول كيفية تحويل شغفهم بالكتب إلى أعمال مربحة بدءاً بتأسيس دور النشر، وصولاً إلى إطلاق نماذج الاشتراك في كتب الأطفال الإبداعية.

وقالت ندى العوضي: «تقدم شركتي خدمة الاشتراك الشهري باللغتين العربية والإنجليزية، إذ نرسل شهرياً صناديق تحتوي على كتب إلى أولياء الأمور، إذ بدأت رحلتي في تأسيس شركة خاصة عام 2019 وعلى مدار خمس سنوات بمساعدة مدرب للأعمال، تمكنت خلالها من اتخاذ خطوات سريعة والاستفادة من الأدوات المتاحة على مواقع التواصل الاجتماعي»، مضيفةً أن التجربة ليست مجرد منتج متاح للعميل، بل إضافة قيمة لما تقدمه.

وتابعت: «واجهت صعوبات في تحويل فكرتي إلى واقع، ولكن إيمان الناس بها جعلها تصبح حقيقة، وأسعى إلى توسعة نطاق عملي حتى أتمكن من توصيل الكتب إلى كل منزل في دولة الإمارات والمنطقة والعالم، وأدعو رواد الأعمال الطموحين إلى البحث دائماً عن أهدافهم في الأشياء التي يحبونها، وأن يتذكروا أن الشغف هو سر النجاح».

من جانبه، قال عبدالله الكعبي عن التحديات التي واجهته لدخول عالم النشر: «تنطوي العملية على الكثير من الصعوبة، من الكتابة وحتى وصول الكتاب إلى القراء مطبوعاً، وبصفتي رائد أعمال؛ فأنا أواجه العديد من التحديات، لذا فإن تفويض شركاء آخرين وتقسيم المهام بيننا هو أمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح، مع الوضع بالاعتبار أن تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية ليس بالأمر السهل، ولكنه عامل ضروري في تحقيق نجاح مستدام».

بينما أكدت إيمان بن شيبة أهمية المرونة والتسويق الذاتي في أي مشروع تجاري. وقالت: «أدركت أن العمل لا يرتبط بجني الأموال فحسب، بل أيضاً بالشغف تجاه ما نفعله وقدرتنا على إحداث تأثير إيجابي في المجتمع، فقد بدأت رحلتنا بمجلة إلكترونية، سرعان ما توسّع بعدها نطاق عملنا ليشمل الكتب الورقية والإلكترونية والمشاركة في معارض الكتب، ونظراً للتغيرات الكبيرة التي تشهدها صناعة النشر في السنوات الـ13 الماضية، فإن القدرة على التكيف والشغف تجاه ما نفعله يعدّان عاملين أساسيين في التغلب على كل التحديات».

وأضافت: «من المهم أن نجرّب ونتعمق ونتعلم من أخطائنا في كل مرحلة، والأهم أن نظل مطلعين على تفضيلات الجمهور ومستعدين للخوض في مجالات جديدة، إذ يجب أن يكون هناك أشخاص مهتمون بالقراءة عن موضوع معين قبل التفكير في الكتابة عنه، إلى جانب التسويق الذاتي وتكريس الوقت لإدارة الأعمال بنجاح».

معايير التأثير

قال رائد الأعمال عبدالله الكعبي: «أدرك أن معايير التأثير قد اختلفت، فبعد أن كانت تركز على أرقام المبيعات، باتت اليوم مرتبطة بمدى توفيرها معلومات قيّمة تثري معارف الجيل المقبل»، مشدداً على أهمية التكنولوجيا في تبسيط رحلة العميل وتقديم خيارات دفع متعددة في كسب العملاء والاحتفاظ بهم بهدف بناء علامة تجارية مؤثرة ذات قاعدة جماهيرية واسعة.

ندى العوضي:

«أسعى إلى توسعة نطاق عملي حتى أتمكن من توصيل الكتب إلى كل منزل في دولة الإمارات والمنطقة والعالم».

عبدالله الكعبي:

«تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية ليس بالأمر السهل، ولكنه عامل ضروري في تحقيق نجاح مستدام».

إيمان بن شيبة:

«في عالم النشر من المهم أن نجرّب ونتعلم من أخطائنا بكل مرحلة، والأهم أن نظل مطلعين على تفضيلات الجمهور».