الامارات | «صدى أرمينيا» على مسرح «العويس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية مساء غد على مسرح المؤسسة حفلاً فنياً بعنوان «صدى أرمينيا» لفرقة بروف آرت دانس، إذ ستقدم الفرقة ألواناً من الموسيقى والرقصات الأرمينية التراثية والمعاصرة.

ويشتمل برنامج الحفل على رقصات ومعزوفات واستعراضات فلكلورية يصل عددها إلى 15 قطعة فنية من عمق الثقافة الأرمينية العريقة مثل.

وتعد «بروف آرت دانس» واحدة من أشهر فرق الرقص في أرمينيا، إذ أسسها ويديرها الفنان تيغران مينويان، الذي درس الرقص في كلية الثقافة بجامعة خاجادور أبوفيان. وتتكون الفرقة من 30 راقصاً محترفاً تخرجوا في الكلية وقدموا عروضاً على العديد من المسارح الدولية والمهرجانات في دول عدة، مثل الإمارات وأميركا وروسيا وجورجيا وأوزبكستان وقطر وعمان وبلغاريا وتركيا. وفي عام 2019، منح الاتحاد الوطني لفن الرقص في أرمينيا «بروف آرت دانس» دبلوماً من الدرجة الأولى بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيس الفرقة.