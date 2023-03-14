الامارات | فيلم «سكريم 6» يطيح «كريد» من صدارة شباك التذاكر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فيلم الرعب «سكريم 6» في الإطاحة بفيلم «كريد 3» من صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية، إذ حققت عروضه الأولى خلال نهاية الأسبوع الماضي إيرادات بلغت 44.5 مليون دولار، بحسب التقديرات التي أصدرتها أول من أمس شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وأظهرت الأرقام الأولية للعروض الممتدة من الجمعة إلى الأحد في الولايات المتحدة وكندا أن الجزء السادس من أفلام الرعب الشهيرة «سكريم» حققت أفضل انطلاقة في تاريخ السلسلة التي تنتجها شركة «باراماونت»، منذ باكورتها عام 1996.

وتظهر شخصية «غوست فايس» المرعبة في نيويورك في الجزء الجديد من الفيلم الذي تؤدي بطولته الممثلة كورتني كوكس التي رافقت السلسلة منذ بدايتها، فيما تشارك فيه أيضاً نجمة مسلسل «ونسداي» جينا أورتيغا.

أما فيلم «كريد 3»، وهو الجزء التاسع من سلسلة «روكي»، والأول فيها من دون مشاركة سيلفستر ستالون، فتراجع إلى المركز الثاني بإيرادات بلغت 27.2 مليون دولار. وحلّ ثالثاً فيلم التشويق والخيال العلمي «65» من بطولة آدم درايفر، محققاً 12.3 مليون دولار، وتلاه «آنت - مان أند ذي واسب: كوانتومانيا» من سلسلة «مارفل» بسبعة ملايين دولار، ثم «كرايزي بير» خامساً بـ6.2 ملايين دولار.