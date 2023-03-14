الامارات | «بعيوننا».. من جامعة برمنغهام دبي إلى المتحف الوطني الأردني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطور مشروع بحثي من جامعة برمنغهام دبي إلى معرض فني تحت عنوان «بعيوننا» يستضيفه المتحف الوطني الأردني للفنون خلال الفترة من 13 إلى 19 الجاري.

ومشروع «Through Our Eyes» جزء من برنامج الإعاقة تحت الحصار، وبدأ على هيئة بحث يعنى بتصوير وتوثيق تجارب من الحياة اليومية لستة شباب من أصحاب الهمم في الأردن تم تزويدهم بكاميرات لتصوير وتوثيق تجارب حياتهم اليومية، وتعرض تلك الصور لجمهور سيتمكن من إلقاء نظرة على تجارب حياتية عادةً ما تغيب عن الخطاب العام.

وقالت أستاذة التعليم الشامل وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في جامعة برمنغهام دبي، الدكتورة سارة بنسون، التي قادت المشروع: «يتمثل هدف المشروع، ومعرض الصور الفوتوغرافية، في جمع الشباب من ذوي الهمم والآخرين معاً من خلال الحوار والفن».

من ناحيتها، قالت الدكتورة ميادة الناطور، المحققة المشاركة والباحثة في الجامعة الأردنية: «سيساعد المشروع على بدء حوار بين الشباب من كل الفئات. فمن خلال عدسة الكاميرا، استطاع المشاركون إلقاء الضوء على جوانب من حياتهم واهتماماتهم اليومية وإزالة المفاهيم الخاطئة وتحسين التفاهم بين الشباب ذوي الإعاقة وغيرهم في الأردن».