الامارات | خبيرة بيئة فلسطينية تنشر الوعي المناخي بين الأطفال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم خبيرة البيئة الفلسطينية منى شاهين (46 عاماً) ورش عمل أسبوعية في شفا عمرو بحيفا لأطفال تتراوح أعمارهم بين ست و10 سنوات في غابات حول المدينة التي تعيش فيها. ويتعرف الأطفال على أهمية النباتات، بدءاً من نباتات الغابات وحتى تلك الصالحة للأكل ويتناولونها في بيوتهم. ويشرع الأطفال في تنظيف الحدائق وجمع أغصان الأشجار الجافة أثناء خوضهم تجربة الاحتكاك بالحياة البرية والتعرف إلى أهميتها في هذه العملية. وبتصميمها الفريد، تزود ورشة العمل الأطفال بالمعرفة الأساسية بخصوص كيفية الحفاظ على نظافة الطبيعة والمساعدة في تطوير إحساسهم بالمسؤولية تجاه البيئة. وقالت منى شاهين إن قضاء الوقت في التواصل مع الطبيعة، يُحّسن الحالة المزاجية الشخصية للأطفال وصحتهم، علاوة على التوعية بالبيئة.