4 ماسكات طبيعيه للعناية بالبشرة الدهنية في الربيع .. «خلي وشك ينور»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

مع تقلب الفصول وتغير الطقس المستمر تعاني البشرة الدهنية، خاصة مع اقتراب فصل الربيع، من مشاكل مختلفة منها الجفاف وارتفاع في درجات الحرارة، مما يجعل من الصعب التعامل معها، لذلك عليكِ اتباع عدة خلطات طبيعية تساعدك في عودة وجهك لطبيعته في حال فشلت المنظفات والمراهم في إظهار أي نتائج فعلية تساعدك في التخلص من حب الشباب ومشاكل البشرة الدهنية، ووفقاً لمجلة الموضة الفرنسية «elle».

أقنعة طبيعية للبشرة في فصل الربيع

ونشرت لمجلة الموضة الفرنسية «elle»، عدة نصائح وماسكات للحفاظ على البشرة في الربيع.. «خلي وشك ينور»، وهي كالتالي:

أولا مرطب بياض البيض، يستعمل ذلك المرطب ضمن روتين العناية بالبشرة الدهنية في الربيع، اذ تحتاجين فقط إلى البيض وزيت اللوز وعصير الليمون، ويستخدم البيض لأنه غني بالبروتينات المفيدة للبشرة ويحافظ على المرونة الطبيعية للجلد.

طريقة تحضيره

في البداية أفصلي صفار بيضة عن البياض، ثم أضيفي إليها 4 ملاعق كبيرة من زيت اللوز وملعقة كبيرة من عصير الليمون واخلطي المكونات جيدًا، وبعد ذلك ضعي القناع على وجهك واتركيه حتى يجف ثم اغسليه بالماء الدافئ

ثانياً مقشر الشوفان والألوفيرا

تعتبر الألوفيرا من أشهر المكونات الطبيعية التي تستخدم ضمن منتجات العناية بالبشرة، إذ تحتوي على حمض الساليسيليك الذي له خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا تساعد في الحدّ من ظهور البثور وحب الشباب، كما تساعد هذه الخصائص في علاج التهابات الجلد واسمرار البشرة.

طريقة التحضير

أولا خذي حفنة من الشوفان الجاف وامزجيه جيدًا مع القليل من جل الألوفيرا، ثم طبقيه على بشرتك ودلكيه بلطف بحركات دائرية لمدة 3-5 دقائق، واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء.

ثالثاً قناع المانجو

تتمتع المانجو بخصائص قابضة طبيعية وتساعد في تلطيف وتبريد البشرة الدهنية خلال فصل الربيع وإزالة الزيوت الزائدة والأوساخ والشوائب وانسداد مسام الجلد.

طريقة تحضيره

اهرسي ثمرة مانجو كاملة ودلكيها على بشرتك، ثم اتركيها لمدة 10 دقائق ثم اشطفيها بالماء.

رابعا تونر النعناع

يعتبر تونر النعناع من العلاجات المنزلية المفيد لحب الشباب والبثور والتهيج والحكة وحروق الشمس وتهدئة الجلد المتهيّج في الربيع، كما يساعد في تقليص المسام المفتوحة مما يساعد بدوره في التحكم في إنتاج الدهون الزائدة وتوحيد لون البشرة.

طريقة التحضير:

ضعي حفنة من أوراق النعناع في كوب واسكبي فوقها القليل من الماء المغلي، انتظري لمدة نصف ساعة ثم صفّي السائل، ضعي هذا التونر الطبيعي على بشرة نظيفة باستخدام كرة قطنية.