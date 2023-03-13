10 أكلات رئيسية للصيام دون لحوم أو دجاج.. حضريهم أول يوم رمضان

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بدأ العد التنازلي، لاستقبال شهر رمضان الكريم، إذ تبدأ السيدات بوضع جدول للطهي، فضلًا عن جداول أخرى لضبط ميزانية الشهر الكريم، لشراء المستلزمات الرئيسية والأساسية التي تحتاجها ربات المنازل، وتبحث العديد منهن عن المعادلة الصعبة في تحضير أكلات غنية بفوائد صحية وغذائية وغير مُكلفة.

متى موعد أول يوم رمضان؟

وفقا للحسابات الفلكية، يوافق أول أيام شهر رمضان، يوم الخميس 23 مارس الحالي، ومن المتوقع أنّ يكون يوم 20 أبريل المقبل هو آخر أيام شهر الصيام، إلا أن الأمر يتوقف في النهاية لرؤية دار الإفتاء الشرعية لهلال الشهر، والتي تؤكد ما إن كان الشهر سيأتي كاملا أم ناقصا وما هو موعد عيد الفطر المبارك.

أكلات رئيسية للصيام بدون لحوم أو دجاج

ويقدم «هُن» لربات المنازل في السطور التالية، 10 أكلات رئيسية للصيام دون لحوم أو دجاج، مع بداية العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان

1- المسقعة دون لحم مفروم

وجبة غنية بالخضروات ولكن لا يفضل الإفراط فيها لأصحاب مرضى القاولون.

المكونات:

- باذنجان رومي.

- فلفل رومي.

- عصير طماطم.

- ثوم مفروم.

- خل.

- طماطم مبشورة.

- سكر.

- ملح.

- فلفل.

- كمون.

- زيت.

طريقة عمل المسقعة دون لحم مفروم

- اغسلي الباذنجان والفلفل جيدًا، ثم قومي بتقطيعهم وتصفيتهم.

- شوحي الفلفل والباذنجان مع الثوم على النار، وضيفي الطماطم والخل والملح والفلفل والكمون وعصير الطماطم، للخليط على النار.

- على الجانب الآخر، حمري أصابع البطاطس في الزيت نصف تحميرة.

- رصي شرائح الباذنجان في صينية بايركس، مع الفلفل الرومي والبطاطس المحمرة.

- ادخلي الصينية الفرن حتى تمام النضج، وتقدم ساخنة.

2- الأرز المعمر

وجبة غذائية متكاملة، مليئة بالكالسيوم والنشويات، ويمكن تناوله بجانب الشوربة والسلطة.

مقادير الأرز المعمر

- 3 كوب أرز.

- كوب ونصف كوب ماء.

- 3 أكواب لبن.

- 2 ملعقة كبيرة سمن.

- ملح.

- ربع كيلو قشطة بلدي.

طريقة الأرز المعمر:

- اخلطي الحليب والماء والسمن، واغليهم سويًا على النار.

- ضيفي للخليط على النار، الملح وقلبيه جيدًا، ثم ضعي الحليب على الأرز في الطاجن.

- ضعي قطع القشطة على الوجه، وادخلي الطاجن في الفرن حتى تمام النضج.

3- المكرونة بصلصة الزيتون

مكرونة صحية غنية بفوائد الزيتون والخضروات الملونة.

- المقادير:

- مكرونة.

- زيتون أخضر وأسود.

- ثوم.

- فلفل ألوان.

- كزبرة خضراء.

- زعتر.

- روزماري.

- صلصة طماطم.

- زبدة.

- ملح.

- فلفل أسود.

طريقة تحضير مكرونة بصلصة الزيتون

- في البداية، اسلقي المكرونة في ماء وملح.

- شوحي الثوم المفروم، في الزبدة على النار مع الطماطم والزيتون بنوعيه.

- ضيفي إلى الخليط الكزبرة الخضراء والزعتر والروز ماري، واتركيها قليلا حتى تتسبك الطماطم.

- ضيفي في النهاية المكرونة المسلوقة، وقلبيها جيدًا ثم قدميها.

4- مكرونة بالجبنة واللبنة

حضري المكرونة على الوصفة اللبنانية، بالجبنة واللبنة، على النحو التالي:

- المقادير:

- مكرونة.

- بصل مفروم.

- طماطم بيوريه.

- فلفل ألوان.

- كزبرة خضراء.

- زعتر.

- مرقة.

- كريمة لباني.

- زيت زيتون.

- ملح.

- فلفل.

- ثوم مفروم.

- جوزة الطيب.

- لبنة.

- جبنة بارميزان.

طريقة تحضير مكرونة بالجبنة واللبنة

- اسلقي في البداية المكرونة في ماء وملح.

- ضعي قليل من زيت الزيتون في طاسة على النار، وشوحي البصل المفروم مع الثوم المفروم، وقلبي جيدًا حتى تذبل تماما، ثم ضيفي لها مكعب مرقة.

- على الجانب الآخر، ابشري الطماطم وضيفيها إلى الطاسة، ثم الفلفل الألوان المقطع والكزبرة الخضراء المفرومة والملح والفلفل والزعتر، وقلبي حتى تتسبك تماما.

- ضيفي المكرونة المسلوقة وقلبيها جيدا، ثم الكريمة اللباني حتى تغلي.

- قدميها وزينيها باللبنة.

5- سلطة البطاطس المسلوقة

حضري سلطة البطاطس المسلوقة الغنية بالفوائد الغذائية.

المقادير:

- 2 حبة بطاطا كبيرة مسلوقة.

- بصلة كبيرة.

- 2 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم.

- 3 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

- 3 ملاعق كبيرة زيت.

- ملح حسب الرغبة.

طريقة تحضير سلطة البطاطس المسلوقة

- اسلقي حبات البطاطس، ثم قشريها وقطعيها لمكعبات متوسطة الحجم.

- ضعي البطاطس المكعبات جانبا في وعاء.

- على الجانب الآخر، احضري وعاء صغير واخلطي فيه الزيت وعصير الليمون والملح.

- ضعي المزيج السابق فوق مكعبات البطاطس.

- اضيفي ضيفي البقدونس المفروم والبصل، واخلطيهم، قبل تقديمها.

6- طاجن شعرية بالخضار

حضري طاجن الشعرية بالخضروات في المنزل، بخطوات سهلة وسريعة:

المقادير:

- شعرية.

- بسلة.

- جزر.

- كوسة.

- عصير طماطم.

- بصل مفروم.

- ثوم مفروم.

- سمن.

- مرقة دجاج.

- فلفل حار.

- ملح.

- فلفل أسود.

طريقة تحضير طاجن شعرية بالخضار

- شوحي الشعرية في السمن على النار، ثم شوحي البصل.

- ضيفي الملح والفلفل الأسود والثوم لطاسة الشعرية.

- ضيفي عصير الطماطم إلى خليط البصل والثوم، ثم مكعب مرقة.

- ضعي الخليطين سويًا، وقلبي المكونات، ثم توضع الشعرية في الطاجن.

- ضيفي البسلة للطاجن، ثم الكوسة والجزر، وخليط الطماطم والبسلة ثم يضاف الفلفل الحار ويترك الخليط حتى تمام الغليان.

- يوضع الطاجن في الفرن حتى تمام النضج.

7- الأرز بالخضار والبهارات

طبق ذو مذاق شهي ولذيذ وصحي، حضريه في أسرع وقت ودون تفكير.

المقادير:

-كوبان أرز بسمتي منقوع.

- كوب جزر مبشور.

- كوب فلفل أحمر مقطع.

- كوب ذرة.

- بصلة متوسطة مفرومة ناعم.

- أربع ملاعق كبار سمن نباتي.

- ملعقة كبيرة كركم.

- ملعقة صغيرة من (قرفة، هيل، بهارات مشكلة، جوزة الطيب).

- ملح وفلفل حسب الرغبة.

- ماء مغلي.

- بقدونس مفروم.

- لوز محمص.

طريقة عمل الأرز بالخضار والبهارات:

- ضعي السمن النباتي في وعاء على النار، وشوحي البصلة وقلبيها لدقيقتين.

- ضيفي الخضار للطاسة، وقلبيهم مرة أخرى، ثم الأرز وقلبيه بالسمن جيدًا.

- ضيفي الملح والفلفل والبهارات والقرفة والهيل وجوزة الطيب والملح إلى الخليط، وقلبيهم قليلا مع الأرز والخضار.

- ضعي مقدار كافي من الماء لطهي الأرز.

- اخفضي درجة حرارة النار حتى تنضج حبات الأرز وتتشرب كمية الماء.

- قدمي الأرز وزينيه بالبقدونس المفروم أو اللوز المحمص.

8- الأرز الهندي

حضري أرز بالفواكه على الطريقة الهندية

المقادير:

- فواكه مجففة.

- أرز بسمتي.

- فلفل.

- ملح.

- زيت.

- بصل.

- ثوم.

- زنجبيل.

- ينسون.

- قرفة.

- زعفران بودرة.

- ماء ورد.

- مرقة.

طريقة تحضير أرز هندي

- ضعي القليل من الزيت في قدر على النار، وشوحي البصل والثوم المفروم.

- ضيفي البهارات والفواكه المجففة ثم المرقة والزعفران بعد إذابته في الماء.

- ضيفي الأرز للخليط، واتركيه على نار هادئة حتى ينضج، ثم قدميه ساخنا.

9- سلطة قرنبيط بالبيستو صوص

- المقادير:

- قرنبيط.

- فلفل ألوان.

- مشروم.

- خس.

- صنوبر أو لوز.

- ريحان.

- عصير ليمون.

- جبنة بارميزان.

- ثوم.

- زعتر.

- ملح.

- فلفل.

- زيت زيتون.

طريقة تحضير سلطة قرنبيط بالبيستو صوص

- في وعاء عميق، قطعي الخضروات واسلقي القرنبيط في ماء وملح، ثم اخليطهم جميعًا.

- على الجانب الآخر، حضري البيستو صوص، فقط افرمي الثوم مع الصنوبر والجبنة البرميزان وزيت الزيتون والريحان وعصير الليمون، ورشيه على الخضروات وقدميه.

10- الكشك الفلاحي

حضري الكشك الفلاحي، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي

مقادير الكشك الفلاحي

- ماء.

- بصل.

- كشك.

- مرقة.

- زيت.

- ملح.

- فلفل أسود.

- ملعقتان دقيق.

طريقة عمل الكشك الفلاحي

- في الخطوة الأولى، انقعي الكشك في الماء.

- على الجانب الآخر، اغلي المرقة على النار، ثم ضيفي الكشك عليها.

- ضيفي الفلفل الأسود والملح.

- في وعاء آخر، حمري البصل في الزيت على النار.

- ضيفي البصل إلى الكشك وقومي بالتقليب.

- في الخطوة التالية، قلبي الدقيق في كمية قليلة من الماء ومن ثم ضيفيه إلى الكشك.

- ضعي الكشك في طبق التقديم وزينيه بالبصل المكرمل.