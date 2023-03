أجمل مجوهرات المشاهير في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2023

لا توجد العديد من الجوائز التي تحمل نفس الفخامة والظروف التي يتمتع بها حفل توزيع جوائز الأوسكار، مع وضع ذلك في الاعتبار، فلا عجب أن يشعر الحاضرون أنه من المناسب فقط إبراز أفخم وأفضل المجوهرات التي يختارونها من أكبر الماركات وأغلى القطع.

كانت حفل توزيع جوائز الأوسكار بمثابة الخلفية لبعض لحظات المجوهرات الرائعة على مر السنين ولم يكن حفل عام 2023 أقل من عامل نجاح باهر، كانت النجوم تثير الإعجاب على واجهة المجوهرات، حيث اختار العشرات من المشاهير قطعاً لفتت الأنظار على السجادة الحمراء، بما في ذلك الرجال.

مجوهرات ليدي غاغا

ارتدت ليدي غاغا عقداً عتيقاً من أرشيف تيفاني آند كو من البلاتين والألماس (1955-1965).

مجوهرات فلورنسا بوج

تضمنت مجوهرات الممثلة فلورنسا بوج من تيفاني آند كو عقداً من الألماس البلاتيني وأقراط من البلاتين مرصعة بالتورمالين الوردي والألماس.

مجوهرات ساندرا أوه

ظهرت ساندرا أوه مرتدية عقداً ضخماً من هاري وينستون من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً مع حجر سيترين كبير في الوسط، جنباً إلى جنب مع ما يقرب من 78 قيراطاً من الياقوت وحوالي 11 قيراطاً من الماس من Briony Raymond Estate.

مجوهرات ريهانا

وصلت ريهانا إلى السجادة الحمراء، متألقة بفستان من Alaïa، مرتدية أقراط مرصعة بالماس البني الجميل من موساييف.

مجوهرات إنجيلا باسيت

تواصل نجمة فيلم Wakanda Forever الظهور بمجوهرات كبيرة على السجادة الحمراء وارتدت عقد سيربنتي الماسي من بولغري وفستان بنفسجي من موسكينو.

مجوهرات جيمي لي كورتيس

تألقت جيمي لي كورتيس بأقراط ألماس من كاثي ووترمان وفستان من دولتشي آند غابانا، وحازت على جائزة أفضل ممثلة مساعدة لعام 2023 عن دورها في فيلم Everything Everywhere All At Once.

مجوهرات كارا ديليفين

ظهرت عارضة الأزياء والممثلة كارا ديليفين على السجادة الحمراء لحفل جوائز الأوسكار 2023، بثوب أحمر مذهل من تصميم مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب، لكن أيضاً قلادتها التي تزيد عن 80 قيراطاً من الألماس الطبيعي من بولغاري سرقت العرض.

مجوهرات ميشيل يوه

بدت الممثلة متألقة ميشيل يوه الحائزة على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة لعام 2023 عن دورها في فيلم Everything Everywhere All At Once، بالماس من موساييف.

مجوهرات زوي سالدانا

ارتدت زوي سالدانا ماسات جميلة عتيقة من الماس الطبيعي من كارتييه، تحدثت سالدانا عن أهمية الاستدامة على السجادة الحمراء ومقدار ارتداء الماس العتيق بالنسبة لها وأثنت على الماس الخاص بها بفستان أنيق وبسيط من دار أزياء فندي.

مجوهرات فانيسا هادجنز

تألقت فانيسا هادجنز على السجادة الحمراء بمجوهرات الماس الطبيعية من Roberto Coin وفستانها الكلاسيكي الأنيق بالون لأبيض والأسود من Chanel، كما أنها كانت تستعرض خاتم الخطوبة الجديد وهو من ألماس بيضاوي طبيعي بوزن 5 قراريط ومرصع بأربعة شقوق من الذهب من تيفاني آند كو.

مجوهرات ميشيل ويليامز

تألقت ميشيل ويليامز وهي ترتدي قلادة الماس الطبيعي من Tiffany and Co وفستان مزين الترتر بتصميم كاب من Chanel.

مجوهرات صوفيا كارسون

لفتت الممثلة والمغنية الأنظار إلى سجادة الحمراء في عقد من شوبارد، يضم 122 قيراطاً من الزمرد و 92 قيراطاً من الألماس على شكل كمثرى وقطع ماركيز وقطع باغيت ومستديرة الشكل ومرصعة بمجوهرات من الذهب الأبيض وكانت ترتدي ثوباً أبيض من التول من جيامباتيستا فالي لتكمل مجوهراتها الفاخرة.

مجوهرات جيسيكا شاستين

ارتدت جيسيكا تشاستين، عقداً رائعاً من المجوهرات الراقية من غوتشي مصحوباً بثوب غوتشي المخصص.

مجوهرات داني جوريرا

ظهرت نجمة Wakanda Forever ، Danai Gurira وهي ترتدي مجوهرات من الماس الطبيعي من Messika وفستان من Jason Wu.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أجمل المجوهرات الراقية تُزيدك سحراً من وحي منى زكي

مجوهرات أساسية يجب أن تمتلكها كل امرأة