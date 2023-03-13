رجوة آل سيف بإطلالة أنيقة في حفل زفاف الأميرة إيمان

بأناقة لافتة رغم بساطتها، خطفت رجوة آل سيف، خطيبة ولي عهد الأردن الحسين بن عبدالله الثاني، الأنظار في حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله.

رجوة آل سيف تتألق في زفاف الأميرة إيمان

واختارت الآنسة رجوة آل سيف إطلالة ملكية جمعت فيها بين الفخامة والرقي في آن واحد، حيث أطلت بفستان طويل باللون الأصفر المنعش.

وأتت أكمام الفستان على شكل كاب منحها طابع أنيقاً وفخم، وأكملت إطلالتها بالأقراط المنسدلة، بينما اعتمدت من الناحية الجمالية على تسريحة شعر ملساء ومكياج ناعم.

إطلالة رجوة آل سيف في حفل الزفاف جاءت بقصة الكاب لكن ذو لمسة عصرية على الطراز الكلاسيكي من دار أزياء Roksanda.

رجوة آل سيف بإطلالة راقية في حفل زفاف الأميرة إيمان وهذا سعرها

وبحسب الموقع الرسمي لعلامة Roksanda، فإن سعر الفستان الأصفر يصل لـ1,850.00 دولار أمريكي، وتعد تلك العلامة من أكثر دور الأزياء شهرة في لندن حيث تٌعرف بتصميماتها ذات الألوان الجريئة والمبتكرة.

وظهرت رجوة آل سيف في حفل الزفاف بجانب خطيبها ولي العهد الذي توجه للجلوس بجانبها بعد أن أصطحب شقيقته عبر قاعة عقد القران وسلماه لوالدها الملك عبدالله الثاني.

رجوة آل سيف بإطلالة راقية في حفل زفاف الأميرة إيمان وهذا سعرها

ومن المقرر عقد قران رجوة آل سيف والأمير حسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد في الأول من يونيو 2023 وذلك بعد أقل من عام على إعلام خطبتهما في 17 أغسطس 2022

حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني

وأقيمت اليوم مراسم عقد قران الأميرة إيمان وسط لحظات مؤثرة للعائلة الملكية، وذلك بعد أن ألقى أمام الحضرة الهاشمية الشيخ أحمد الخلايلة كلمة معبرة عن الأميرة.

رجوة آل سيف بإطلالة راقية في حفل زفاف الأميرة إيمان وهذا سعرها

ووصف الشيخ أحمد الخلايلة الأميرة إيمان بأنها: ""غالية أبي الحسين ومهجة فؤاده وريحانة أم الحسين وقرة عين أخيها الحسين... وابنة الأردن الأغلى تزف عروسا لمن اختاره قلبها".

أما عن شهود عقد القران فكان الشاهد الأول على العقد هو ولي العهد الأمير الحسين بينما كان الشاهد الثاني على زواج الأميرة إيمان هو الأمير هاشم وبعد عقد القران قرأ الحضور الفاتحة وتبادل العروسان الدبل.

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