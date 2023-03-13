كيف تحصلين على شفاه ممتلئة دون جراحة؟.. خبيرة تجميل تمنحك السر في خطوات

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تعد الشفاة الممتلئة موضة باتت العديد من الفتيات تحاول اتباعها، ربما من خلال المكياج، ولكن بشكل مؤقت، أو الاعتماد على العمليات الجراحية باستخدام الحقن والفيلر، للحصول على مظهر ممتلئ بشكل دائم، فإذا ألقيت نظرة على المشاهير، فالشفاه الممتلئة كانت ومازالت موجودة وباقية لفترة طويلة، وعلى الرغم من كونها موضة مستمرة، ولها الكثير من الجوانب الإيجابية، فبأي حال من الأحوال أنه لا ينبغي لأحد تحسين شفاهه جراحيًا، فهناك طرق أخرى يمكنك من خلالها ملئ شفتيك.

يمكن الحصول على شفاه ممتلئة جميلة من خلال بعض النصائح التجميلية وقليل من المكياج، وفيما يلي بعض النصائح حول كيفية الحصول على شفاه ممتلئة دون الحاجة إلى الجراحة، وفقًا لما قالته خبيرة التجميل كريز عماد، لـ«هُن»، وإليك الخطوات:

التقشير

كثير من الناس لا يدركون أن تقشير شفتيك لا يقل أهمية عن وضع أحمر الشفاه، فتقشير شفتيك سيجعلها ناعمة وتعطيها ارتدادًا إضافيًا.

استخدمي السكر والعسل أو مقشر الشفاه لتقشيرها.

ترطيب الشفاه

الخطوة التالية هي ترطيب شفتيك للتأكد من أنه يمكنك تطبيق منتجات الشفاه بسلاسة، ولكن تأكدي من أن مرطب الشفاه الذي تستخدمينه ليس دهنيًا جدًا.

تبطين الشفاه

ابدئي بوضع محدد شفاه أغمق من لون شفتيك الطبيعية، ولا تفرطِ في الزوايا لأن هذا سيؤدي إلى جعل فمك يبدو عريضًا جدًا وغير طبيعي، فما عليك سوى تتبع الجزء الخارجي من خط الشفاه الطبيعي، وليس في المنتصف.

رسم الشفاه

باستخدام نفس محدد الشفاه، ارسمي خطًا رأسيًا في منتصف شفتك السفلية لمنحها مظهرًا ممتلئًا، ثم ارسمي أربعة خطوط رأسية أخرى، اثنان على كلا الجانبين ، بزاوية عند الانحناء الطبيعي لشفتيك.

ارسم ثلاثة خطوط عمودية أصغر على شفتك العليا، واحد في المنتصف واثنان على كلا الجانبين.

وضع أحمر الشفاه

ولوضع أحمر الشفاه يجب إتباع مجموعة من الخطوات على النحو التالي:

- ضعي أحمر الشفاه على شفتيك وامسحيهما معًا، جرب منتجًا لامع ليعطي مظهر ممتلئ.

- إبراز منطقة الشفاه وتحديد محيطها، من خلال الآتي:

ضعي لونًا محيطيًا تحت شفتك السفلية مباشرةً وامزجيه على كل جانب، ما سيجعل شفتيك السفلية تبدو أكثر امتلاءً.

يجب بعد ذلك وضع قلم التحديد على منطقة «قوس كيوبيد» الانحناء في منتصف شفتك العليا.

ضعي القليل من الهايلايتر على منتصف شفتيك، هذا سيجعل شفتيك أكثر بروزا.