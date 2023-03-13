هاني الناظر يقدم نصائح للحفاظ على البشرة والشعر في رمضان: «ابتعدوا عن المخلل»

القاهرة - سمر حسين - صحة

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إن الصيام صحة، ولكن لابد من اتباع عدة تعليمات من أجل الحفاظ على الصحة العامة والبشرة والشعر، أهمها ضرورة شرب المياه بكميات كبيرة خلال الفترة بين صلاتي المغرب والفجر، بمعدل كوب مياه كل ساعة على الأقل، إلى جانب استخدام المرطبات بشكل دوري حتى لا يحدث جفاف للجلد، فضلا عن الابتعاد عن تناول المخللات والسكريات لما لهما من تأثيرات ضارة على الجلد وأحد أسباب ظهور التجاعيد بشكل مبكرًا واستبدلهما بالسلطة الخضراء والفاكهة.

تناول الحلوى بكميات قليلة

وأضاف «الناظر»، خلال حواره عبر قناة «TEN»، أنه يجب تناول حلوى شهر رمضان بكميات قليلة ومتناسبة، حتى لا تؤثرنا على صحتنا العامة، مؤكدًا أهمية التغذية الصحيحة والصحية، من أجل الحفاظ على الشعر والبشرة، مشيرًا إلى أن معدل نمو الشعر يوميًا يبلغ حوالي 0.3 ملي.

أدوية علاج مشكلات الشعر والبشرة

وأكد على أن أدوية الشعر لا تزيد من طول باقي شعر الجسم، وما يُثار على مواقع التواصل حول ذلك لا صحة له، منوهًا على أن أدوية علاج مشكلات الشعر والبشرة تتخذ وقتا طويلا يترواح بين 4 إلى 6 شهور لكي تظهر نتيجة ملحوظة.