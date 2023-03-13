زوجة ابن ليلى طاهر تروي جانب من حياتها الأسرية: «أمي قدام الشاشة وفي الواقع»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة الشهيرة، ليلى طاهر، أحد الوجوه المصرية السينمائية، التي تميزت ببشاشة وجهها، واستطاعت أن تملك قلوب متابعيها من خلال الأدوار المختلفة التي لعبتها في المسلسلات المصرية، ودخلت إلى عالم الدراما، واشتركت في الكثير من الأعمال الفنية بجانب كبار الفنانين والمخرجين، كما أنها لعبت الكثير من الأدوار المؤثرة في الدراما المصرية، استطاعت خلال مسيرتها الفنية، أن تقدم ما يقرب من 270 عملا فنيا، أشاد به كبار المؤلفين والمخرجين.

وكشفت الفنانة عزة لبيب، زوجة ابن ليلى طاهر، جانب من حياتها الأسرية، قائلة: «أمي قدام الشاشة وفي الواقع»، حيث خاضت الفنانة ليلى طاهر، تجربة العمل الإذاعي قبل دخولها لعالم الفن والتمثيل، وكانت إحدى المذيعات المؤثرة، للكثير من البرامج الإذاعية المختلفة، ويعد «مجلة التلفزيون»، أحد أشهر البرامج التليفزيونية التي قدمتها.

الحياة الأسرية للفانة «ليلى طاهر»

قدمت الفنانة ليلى، الكثير من الأعمال الدرامية والمسلسلا المختلفة، ويعد أشهرها، مفتش المباحث، الشيطان والحب، ورفقا أيها الآباء، وغيرها من الأعمال الآخرى.

اهتمت «ليلى» بحياتها الأسرية بشكل كبير، كما أن العائلة والبناء كانت الدافع الأكبر لاعتزالها الحياة الفنية، وكان لها تأثير كبير على الكثير من أفراد عائلتها، وهو ما أوضحته زوجة ابنها الدكتور أحمد الشربيني، الفنانة عزة لبيب، في حوار لها مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج «واحد من الناس»، والذي يعرض على شاشة قناة «الحياة»، قائلة: «إنها قبل الزواج من نجل الفنانة ليلى، عملت معها في الكثير من المشاهد المختلفة، وكانت معظم الأدوار تكون فيها الفنانة أمها، موضحة أنها قبل تكون حماتها، فإنها كانت بمثابة الأم في حياتها الفنية».

الفنانة عزة لبيب عن حماتها ليلى طاهر

وتابعت الفنانة عزة لبيب عن حياتها مع حماتها الفنانة ليلى طاهر: «أن الأشخاص تعرف معادنهم وشخصياتهم أثناء السفر.. السفر بيعرفك أكتر على الناس، فكنا دايما بنصور سوا ونسافر كتير مع بعض، وعلاقتنا كانت مبنية على الحب والصداقة، وحتى بعد الزواج، لازالت علاقتي مع الفنانة ليلى طاهر، قوية ومملؤة بالحب والاحترام المتبادل»، وأكدت في حوارها لـ«الليثي»، أنها تتمنى أن تشارك معها في بعض المسرحيات السابقة، موضحة أنها تأخذ رأيها في بعض الأعمال التي يتعرض عليها حتى الآن.