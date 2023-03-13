حكاية مرض أنيسة حسونة وكيف أنهى حياتها؟.. اعرفها في ذكرى وفاتها الأولى

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحل اليوم ذكرى وفاة محاربة السرطان الدكتورة «أنيسة حسونة» عضو مجلس النواب السابقة، بعد صراع طويل مع مرض السرطان إذ لم تكن خلالها محاربة تواجه مرضا خفيا يتسلل في جسدها بصور متلونة فقط، بل كانت قائدة تلهم الأخريات وتمنحهن سلاح الأمل حتى يتمكنّ من المواجهة.

ذكرى وفاة الدكتورة «أنيسة حسونة»

تحدثت الدكتورة «أنية حسونة» في تصريحات تلفزيونية عن حكايتها مع مرض السرطان الذي أصيبت به ثلاث مرات، مشيرة إلى أنها صدمت عندما أصيبت بمرض السرطان للمرة الثالثة، إذ كانت تعتقد أنها لن تصاب به بعد المرة الثانية.

حكاية أنيسة حسونة مع مرض السرطان

استمرت رحلة أنيسة حسونة مع السرطان لمدة 6 سنوات ولكن على الرغم من ذلك إلا أنها لم تستسلم لحظة من محاربة المرض واستمرت حتى تمكن من هزيمته عدة مرات، حيث كانت دائما تقدم كلمات تشجيعيه لأصحاب المرض.

روت الدكتورة أنيسة حسونة في كتابها «بدون سابق إنذار» اللحظات التي عاشتها أثناء إصابتها بالسرطان قائلة: «لم أفهم كلمات الطبيب حينها فانزلقت بوقعها القاسي علي إدراكي وكأنها قطرات ماء تنزلق على زجاج دون أن تترك به أثرًا، بينما ظللت جالسة أمامه في سكون وزوجي والبنات مثلي، وعقلي يدور بسرعة 360 درجة في الثانية بين مختلف الاحتمالات، وأنا غير مصدقة أن ذلك يحدث لي في الواقع، وأنني قد أصبت بهذا المرض الخطير فعلًا».

وشاركت الراحلة «أنيسة حسونة» في العديد من الحملات الإعلانية والتي من أبرزها مستشفى الناس للأطفال، حيث كانت مثال للتحدي والإخلاص رغم المعاناة التي كانت تعيشها بسبب إصابتها بمرض السرطان.