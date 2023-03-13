متطوعة بالمبادرات التنموية لـ السفيرة عزيزة: تطوعت منذ 13 عامًا ردا لجميل «الأورمان»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت ناهد أحمد، إحدى المتطوعات بالمبادرات التنموية بمحافظة الدقهلية، إنها متطوعة منذ 13 عاما في جمعية الأورمان، منذ أن مرض زوجها وتحملت الجمعية تكاليف عملية القلب المفتوح التى أجراها، ومنذ هذا اليوم وهي متطوعة في الجمعية ردًا للجميل، متابعة: «الجمعية وقفت جنبنا وزوجي قالى لازم تبقى معاهم وتساعدي في القوافل والمشروعات اللى بتقدمها الجمعية».

القوافل الطبية والتعمير

وأوضحت «ناهد» خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية DMC، أنها شاركت في القوافل الطبية والتعمير وتلبية احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا والعلميات الجراحية بمختلف المحافظات، مشيرة إلى أنها تقود فريقا من المتطوعين يتضمن أطفالا من المرحلة الإعدادية وشباب وبنات، والجميع يعمل بشكل تطوعي لخدمة المشروعات والمبادرات الرئاسية التنموية.

التطوع في مبادرات الرئاسة

وأشارت إحدى المتطوعات بمبادرات الرئاسة إلى أن فريق المتطوعين يبدأ في البحث عن الحالات وتسجيل بياناتها وتسلميها للجمعية والتي تتولى دراسة الحالة ومشكلاتها وتحديد إمكانية دعمها، وبناء عليه يتم التحرك لدعم الأسرة وتلبية احتياجاتها.

برنامج السفيرة عزيزة

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.