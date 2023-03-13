ماذا يعني الجنين المتحجر في بطن الأم وكيف يحدث؟.. توفيت سيدة بسببه

القاهرة - سمر حسين - صحة

في ظاهرة غريبة وفريدة توفيت سيدة إفريقية لفظت أنفاسها الأخيرة، بعد أن حملت جنينها الذي تحجر في بطنها لمدة 9 سنوات، وبين التعاطف والتعجب أثار الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلا عن ما هو الجنين المتحجر، وماذا يعني وهل تحدث هذه الحالة بالفعل، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» ما هو الجنين المتحجر.

ما هو الجنين المتحجر؟

قالت الدكتورة ماجدة راشد النجار، استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم والفحص بالموجات الصوتية، لـ«هُن»، إن المتعارف أن السيدة يجب أن تكشف وتواصل زيارة الطبيب بشكل دوري أثناء فترة الحمل، وإذا توفي الجنين بداخل الأم بسبب الألم أو التشنج أو خروج سوائل أو أنسجة من الرحم وما إلى ذلك من أسباب موت الجنين تتم حالة الإجهاض، وفي حالة هذه السيدة أن تحجر الجنين هي ظاهرة نادرة حدثت معها بشكل غريب، بسبب أن الجنين ظل لفترة طويلة جدًا داخلها وهو ليس به نبض ولا يصل له تغذية، فمن الطبيعي أن يتحجر.

ماذا يحدث إذا بقي الجنين الميت في الرحم؟

وأضافت «راشد» أن بقاء الجنين الميت في رحم الأم لمدة أكثر من أسبوعين يعرض الأم لمضاعفات خطيرة، وهي كالتالي:

- انتشار السموم داخل الجسم.

- الإصابة بالعدوى والالتهابات.

- حدوث نزيف.

- حدوث تجلطات دموية.

- حدوث مشاكل تجلط في الدم تؤدي إلى تلف الأعضاء الداخلية والأوعية الدموية.

نصائح للأم أثناء الحمل

وأكدت «النجار»، أن لهذه الأسباب يجب التشخيص المبكر المستمر للجنين، فهو المفتاح لمنع المضاعفات والأمراض للأم، وقدمت نصائح للأم أثناء الحمل يجب إتباعها، وهي كالتالي:

- احرصي على عدم إجهاد ذاتك.

- غيري الأعمال المنزلية الشاقة الخاصة بكِ.

- تجنبي الأطعمة السريعة.

- ابعدي عن المنظفات القاسية أو السامة، ورفع الأشياء الثقيلة.

- تتبعي زيادة وزنك.

- تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك والأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الألبان والأسماك.

- تناولي الأطعمة التي تحتوي على الألياف وتناولي خمس أو ست وجبات متوازنة كل يوم.

- قللي إلى درجة كبيرة تناول الكافيين.