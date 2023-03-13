ابن صابر الرباعي يتقدم لخطيبته على طريقة جده.. رسالة بخط اليد وأغنية خاصة من الأب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وسط أجواء عائلية احتفل الفنان صابر الرباعي، بخطبة ابنه «إسلام»، بعيدا عن وسائل الإعلام وعدسات الكاميرات، والذي قرأ على الحضور رسالة كان قرأها عليه والده الراحل أثناء حفل خطبته في وقت مضى، والذي بدى متأثرًا بها، كما قام بغناء إحدى الأغاني الشهيرة له «اتحدى العالم».

رسالة بخط الجد

وشارك الفنان صابر الرباعي، مقطع فيديو مصور من حفل خطبة نجله «إسلام»، والتقدم بطلب يد العروس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ قال: «الكلام هدا مش كلامي أنا، هيدا كلام بابا الله يرحمه، روح والدي موجودة معانا اليوم، وهقرأ رسالة قرأها لي يوم خطوبتي، واليوم هقرأها لابني، بسم الله الرحمن الرحيم أيها الجمع الكريم، نجتمع في هذه الليلة المباركة المشرقة بحضوركم، لنحتفل بحدث سعيد، يسعد إليه كل وريد، حدث باركته كل الأديان السماوية، حيث جاء في الحديث الشريف على لسان نبينا محمد صلى الله وعليم وسلم، يا معشر الشباب من استطاعَ منكم الباءة فليتزوج».

رسالة وكلمة أثناء التقدم للخطبة

وتابع الفنان صابر الرباعي، خلال إلقاء كلمته قائلًا: «كما ورد في القرآن الكريم ودستور المسلمين (أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة)، وغيرها من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، التي تدعو لهذا وتباركه وتنزله المنزلة الكبرى في حياة الإنسان وعملا بشريعة الله، تعلق ابني إسلام بنص ديني وخطبنا الفتاة فرح، وبهذه المناسبة السعيدة أهنئ نفسي والعائلتين وأتقدم للخطيبين بكل عبارات التهاني وكل التوفيق والنجاح في حياتهم المقبلة، لبناء عش زوجية سعيد، مقام على مودة ورحمة، ليكون هذا مصدر خير وبركة ومنبع سعادة واحترام لهم وللعائلة».

أغنية «أتحدى العالم»

كما أهدى الفنان صابر الرباعي، نجله «إسلام» وخطيبته «فرح»، أغنية شهيرة من أغانيه الذي يعشها جمهوره، وهي «أتحدى العالم»، أثناء الرقصة السلو، التي كان يرقص عليها العروسين.