حكاية أغنية أنقذت حياة محمد عبدالوهاب الزوجية.. «رجعت المياه لمجاريها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

موسيقار الأجيال الذي ارتبط صوته الدافئ وألحانه الشجية بحكاية الحب والرومانسية، ارتبطت بحياته هو الآخر أغنية شهيرة، كانت اللحظة الفارقة في زواجه، والتي أصلحت بحورًا من الخلافات بين محمد عبد الوهاب وبين زوجته الثالثة وحبيبته نهلة القدسي، ومع ذكرى وفاته التي تتزامن مع الـ13 من مارس، يسترجع «هن» قصة تلك الأغنية وكلماتها في التقرير التالي.

ارتباط أغنية «هان الود» بحياة عبد الوهاب الزوجية

«وأفضل أمنِي الروح برضاه، ألقاه جفاني وزاد حرماني، هو اللي حالي كده وياه، كان افتكرني عشان ينساني»، كلمات المستمع إليها لأول مرة يشعر بمرارة لوم الحبيب، الذي ابتعد ولم يأخذ في الاعتبار الود الذي كان بينهما، وهي في الواقع ارتبطت بحياة ملحنها ومغنيها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، الذي كان على وشك الانفصال من زوجته السورية نهلة القدسي بعد إشعال الفتنة بينهما بسبب خلاف سافرت على أثره زوجته إلى الأردن، حتى كتبت الصحف مانشيت بعنوان «هان الود»، ومن هنا قرر اللجوء إلى الشاعر أحمد رامي لتأليف اغنية له تبدأ بهذه الجملة، حسبما روت الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج «المساء مع قصواء».

عودة نهلة القدسي للفنان محمد عبد الوهاب

وعلى الرغم من قصة الحب الكبيرة بين الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب وزوجته نهلة القدسي، الذي كتبت عنه الصحف المصرية آنذاك، إلا أنّ الخلاف الذي حدث بينهما بعد فترة من زواجهما، كان على وشك أن ينهى تلك القصة بالانفصال، لكن سرعان ما دخلت كلمات أغنية «هان الود» إلى قلبها، وجعلته يرق إلى زوجها، الذي وعدها بأن يراعي ودها في الحضور والغياب عندما قال «أنا بحبه واراعى وده إن كان في قربه ولا في بعده».

وفي بداية الأغنية التي أصبحت تراثا من أجمل ألحان «عبد الوهاب»، رد على الشامتين بسبب خلافه مع زوجته قائلا«قالوا لي هان الود عليه، ونسيك وفات قلبك وحداني، رديت وقلت بتشمتوا ليه، هو افتكرني عشان ينساني»