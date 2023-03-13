3 فيتامينات مهمة لتبدو بشرتك كالمشاهير.. «كولاجين طبيعي للوجه»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يظل حلم الحصول على بشرة صافية خالية من المشكلات الجلدية، مثل الحبوب والبقع الداكنة والبثور وحتى الجفاف، أمرا تحلم به أغلب الفتيات، اللاتي يبحثن عن تحقيقه سواء بالأدوية أو المستحضرات التجميلية أوالوصفات الطبيعة.

ولا يمكن أن يظهر الجمال الخارجي، دون أن يكون الجسم في صحة جيدة، فهو الذي يمد البشرة بالفيتامينات الهامة التي تحتاجها.

3 فيتامينات مهمة لتبدو بشرتك كالمشاهير

ومن جانبه، نصح الدكتور هاني الناظر، استشاري الجلدية، بضرورة الحصول على 3 أنواع من الفيتامينات لصحة الجلد، خاصة بشرة الوجه.

وأوضح أنّ الفيتامينات الثلاثة يمثلون أهمية كبيرة لصحة البشرة الوجه وهم A,C,E، وفقًا لحديثه لـ «هُن».

وأشار استشاري الجلدية، إلى فوائد كل فيتامين، موضحًا أنّ فيتامين A يساعد على حيوية البشرة، ويمنع جفافها ويساعد علي تجديد خلاياها، بينما دور فيتامين C هو تكوين الكولاچين وزيادة حيوية الجلد، وتنظيم تكوين صبغة الميلانين، فيما يعمل فيتامين E في الحفاظ على نضارة البشرة وحيويتها، ومقاومة ظهور التجاعيد المبكرة.

مصادر الحصول على الفيتامينات الثلاثة

وأكد استشاري الجلدية، أنّه يمكن الحصول على الفيتامينات بطريقة رخيصة وطبيعية، بعيدًا عن الأدوية والكريمات باهظة الثمن، وذلك من خلال تناول كوب يوميًا مكون من خليط من عصير الجزر الذي يحتوي علي فيتامين A، وعصير البرتقال الذي يحتوي علي فيتامين C، وعصير الرمان الذي يحتوي علي فيتامين E، ونصح بأن تكون العصائر الطبيعية دون إضافة سكر.