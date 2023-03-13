الامارات | فوائد الحمية المتوسطية لمقاومة سرطان البروستات.. تعرف عليها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر بحث جديد أجراه علماء من جامعة جنوب أستراليا أن الرجال الذين يتناولون الفواكه والخضروات الملونة بشكل منتظم هم أقل عرضة للإصابة بسرطان البروستات.

ويساعد وجود تنوع كبير من الأطعمة الغنية ببعض المغذيات الدقيقة على الوقاية من سرطان البروستات وكذلك تسريع الشفاء بين الرجال الذين يخضعون للعلاج الإشعاعي لهذا المرض.

وجاء استعراض النتائج المتعلقة بهذا الموضوع من دراستين نشرتا في مجلة Cancers ، بهدف تسليط الضوء على أهمية اتباع نظام غذائي متوسطي أو آسيوي يتضمن هذه الأطعمة.

وقارن الباحثون بين تركيزات المغذيات الدقيقة في البلازما لمرضى سرطان البروستات مع مجموعة تحكم صحية، وكشفوا عن انخفاض مستويات اللوتين والليكوبين وألفا كاروتين والسيلينيوم في مرضى السرطان ومستويات عالية من الحديد والكبريت والكالسيوم في نفس المجموعة ، مقارنة بالضوابط .

كما ارتبطت زيادة تلف الحمض النووي بعد التعرض للإشعاع بانخفاض الليكوبين والسيلينيوم في بلازما الدم.

وتشمل الأطعمة الغنية بالليكوبين الطماطم والبطيخ والبابايا والعنب والخوخ والبطيخ والتوت البري. تشمل الأطعمة الغنية بالسيلينيوم اللحوم البيضاء والأسماك والمحار والبيض والمكسرات.

ويقول الدكتور بيرمال ديو، المؤلف المشارك في الدراسة، إن تناول الأطعمة الغنية بالليكوبين والسيلينيوم بشكل طبيعي أفضل من تناول المكملات الغذائية ، حيث تكون الفوائد محدودة ، وفقًا لدراسات سابقة.

ويتابع: "توصيتنا هي اعتماد نظام غذائي متوسطي يستعين بمساعدة اختصاصي التغذية لأن الناس يمتصون العناصر الغذائية بطرق مختلفة ، اعتمادًا على الطعام والجهاز الهضمي والنمط الجيني للشخص ".

لا يزال سرطان البروستات أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا وقاتلة لدى الرجال ، لكن النقص الغذائي المرتبط به لا يزال غير معروف إلى حد كبير ، ومن هنا جاءت هذه الدراسة.

تم سابقًا ربط عوامل الخطر الأخرى، مثل العرق والتاريخ العائلي والعمر بسرطان البروستاتا.